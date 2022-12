Tranh những bình hoa giá hàng chục triệu USD

"Cành hoa trên nền đỏ" đạt giá 11 triệu USD (263 tỷ đồng), dẫn đầu trong số 34 tranh được bán ở phiên "Nghệ thuật hiện đại" do Sotheby's Hong Kong tổ chức hôm 7/10. Tranh cao gần 1,2 m, hoàn thành hồi tháng 3/1963, là một trong số tác phẩm kích thước lớn nhất của Thường Ngọc (1895-1966). Họa sĩ miêu tả nụ hoa trong mùa đông, sẵn sàng bung nở đón xuân tới. Ông áp dụng bút pháp sơn thủy thời Nam Tống pha phong cách nghệ thuật hiện đại, gửi gắm lời chúc may mắn, bình an. Ảnh: Sotheby's