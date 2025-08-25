Tranh 'nhà văn Lỗ Tấn cầm thuốc lá' gây tranh cãi

Trung QuốcBức tranh tường vẽ nhà văn Lỗ Tấn cầm điếu thuốc bị du khách phản ánh "ảnh hưởng tiêu cực tới thanh thiếu niên".

Theo Yangcheng Evening News ngày 24/8, một tuần qua, nhiều người trẻ check-in Nhà tưởng niệm Lỗ Tấn tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Không ít người mang theo bật lửa, quay video châm điếu thuốc trên tay nhân vật. Các video này được người trẻ hưởng ứng, thu hút lượt xem và bình luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều du khách cho rằng đặt tác phẩm ở khu du lịch không thỏa đáng, dễ điều hướng thanh thiếu niên tới hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Một số người gửi thư khiếu nại, kiến nghị ban quản lý thay điếu thuốc bằng sách hoặc cầm bút. Phía Nhà tưởng niệm cho biết đã nhận được những ý kiến đóng góp và đang tìm hướng xử lý sự việc.

Tranh tường Lỗ Tấn bị nhiều người phản đối. Ảnh: Sina

Chủ đề liên quan "tranh tường Lỗ Tấn" gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn ý kiến. Những người ủng hộ cho rằng hút thuốc lá là một trong đặc điểm điển hình về hình tượng của nhà văn Lỗ Tấn, là một phần của con người ông. Yếu tố này thuộc về lịch sử, vì thế cần nhìn nhận chân thực những gì đã xảy ra. Tài khoản Allen nhận hơn 10.000 like khi viết trên Weibo: "Những người nói bức tranh gây hại cho thiếu niên nên vứt điện thoại của họ đi, vì nó khiến trẻ mê đắm chơi điện thoại".

Hàng chục nghìn người khác cho rằng Lỗ Tấn có nhiều điểm đáng để học hỏi, bắt chước, Nhà tưởng niệm nên chọn hình tượng khác phù hợp cuộc sống hiện đại hơn. Các khán giả viết: "Không được hút thuốc nơi công cộng, Lỗ Tấn cũng vậy".

Bức tranh tường xuất hiện ở Nhà tưởng niệm tại Thiệu Hưng từ lâu nhưng đến nay nhận chú ý lớn vì nhiều người trẻ tới check in, đăng video trên mạng xã hội. Ảnh: Ifeng

Nhà tưởng niệm Lỗ Tấn tại Thiệu Hưng thành lập năm 1953, mở cửa đón khách tham quan. Khu tưởng niệm gồm nơi ở trước đây của nhà văn, vườn hoa, nhà sách, khu trưng bày những vật phẩm gắn liền cuộc đời tác giả.

Trong thăm dò ý kiến trên trang Ifeng "Bạn đánh giá thế nào về việc du khách khiếu nại Nhà tưởng niệm vì tranh Lỗ Tấn cầm thuốc lá?", hơn 63.000 ý kiến cho rằng khiếu nại không hợp lý vì "không hiểu Lỗ Tấn và không tôn trọng lịch sử". Bức họa cũng đặt trong khuôn viên Nhà tưởng niệm chứ không phải ở nơi khác.

Gần 6.000 ý kiến đồng tình với khiếu nại, cho rằng hình tượng Lỗ Tấn cũng cần "phù hợp thời đại mới".

Nhà văn Lỗ Tấn. Ảnh: The Paper

Một bộ phận khán giả đề xuất phương án khi trưng bày tranh nhân vật cầm thuốc lá. Chẳng hạn, ban quản lý Nhà tưởng niệm ở Thiệu Hưng có thể học Nhà tưởng niệm Lỗ Tấn ở Thượng Hải, thêm câu "Hút thuốc lá có hại sức khỏe" ở vị trí dễ thấy, gần bức tranh.

Nhà văn Lỗ Tấn (1881-1936) tên thật là Chu Thụ Nhân, quê ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước khi trở thành nhà văn, ông học nhiều nghề: hàng hải, khai mỏ, y. Sau này, Lỗ Tấn cho rằng chữa bệnh cơ thể không quan trọng bằng bệnh tinh thần nên chuyển sang làm nghệ thuật. Lỗ Tấn chủ trương dùng ngòi bút để phanh phui các "căn bệnh tinh thần" của đất nước, con người.

Từ năm 1920 đến 1925, Lỗ Tấn làm việc tại Đại học Bắc Kinh, Cao đẳng Sư phạm Bắc Kinh và Đại học nữ Sư phạm Bắc Kinh. Năm 1927, Lỗ Tấn đến Quảng Châu, làm trưởng phòng giáo vụ kiêm chủ nhiệm khoa văn của Đại học Trung Sơn. Các tác phẩm chính của Lỗ Tấn gồm AQ chính truyện (truyện vừa), Gào thét, Bàng hoàng, Truyện cũ viết theo lối mới (tập truyện ngắn).

Nghinh Xuân (theo Ifeng, Ycwb)