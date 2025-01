Tranh 'Mona Lisa' sắp được trưng bày trong phòng riêng

PhápTranh "Mona Lisa" của danh họa Leonardo da Vinci sẽ được trưng bày trong không gian mới, có mức vé tham quan riêng, tại Bảo tàng Louvre.

Theo The Guardian ngày 28/1, quyết định nằm trong dự án cải tạo bảo tàng, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố. Theo ông, tranh sẽ "được tiếp cận độc lập so với phần còn lại của bảo tàng".

Ban quản lý cho biết mỗi ngày, khoảng 20.000 khách đến xem Mona Lisa. Hiện tác phẩm được treo trong căn phòng lớn nhất, cùng một số tranh khác của Leonardo da Vinci. Phía bảo tàng thường xuyên đối mặt tình trạng quá tải, do du khách tìm đủ cách ngắm nhìn, chụp ảnh kiệt tác, gây ra tình trạng lộn xộn.

Theo nhà phê bình nghệ thuật người Anh Jonathan Jones, quyết định của Louvre là một hành động sai lầm, có thể phá hỏng hệ sinh thái của bảo tàng, nơi nghệ thuật cao cấp trở thành văn hóa đại chúng. Ông khẳng định: "Đám đông đến xem Mona Lisa không làm hỏng không khí bảo tàng Louvre mà mang lại sức sống cho bảo tàng".

Tác phẩm "Mona Lisa". Ảnh: Marca

Nhà phê bình cho biết trong lần gần nhất đến Louvre, ông đã đi thẳng đến nơi trưng bày bức Mona Lisa. Ông thấy không gian huyên náo, nhiều khách tham quan bị ám ảnh bởi việc chụp ảnh. Tuy nhiên, giữa sự xô bồ, ông vẫn có thể nhìn thấy bức tranh của Leonardo và cảm nhận đó là "một bí ẩn thầm lặng giữa thế giới ồn ào".

"Nụ cười của cô ấy, khi nhìn tận mắt, ấm áp hơn nhiều so với khi ngắm qua các bản sao. Đúng là bức tranh Mona Lisa khiến người ta khó chú ý đến các bức tranh của Veronese, Titian và những người khác trong cùng một căn phòng. Nhưng không phải vì đám đông. Chính phẩm đã tự làm được điều này một cách thuyết phục", Jonathan Jones nói.

Cảnh du khách chen nhau chụp ảnh bức tranh. Ảnh: Alamy

Năm ngoái, bảo tàng Louvre đón 8,7 triệu lượt khách tham quan - hơn 75% trong số đó đến từ bên ngoài nước Pháp, chủ yếu là từ Mỹ, Trung Quốc, Italy, Anh, Đức và Tây Ban Nha. Macron cho biết bảo tàng Louvre đặt mục tiêu chào đón 12 triệu lượt khách tham quan mỗi năm sau khi được cải tạo.

Kiệt tác của Leonardo da Vinci có tuổi đời hơn 500 năm. Ngoài những bí ẩn xoay quanh quá trình sáng tác, cuộc đời họa sĩ và nhân vật, tác phẩm gây chú ý khi vô số lần bị phá hoại, tấn công.

Culture Trip cho biết kiệt tác của họa sĩ Leonardo da Vinci là vô giá. Vào năm 1962, bức họa được mua bảo hiểm với giá 100 triệu USD, đến nay số tiền tương ứng vượt 700 triệu USD. Mona Lisa được canh giữ, bảo quản nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. Tranh ở phần kính có khả năng chống đạn và không phản chiếu. Bức họa cũng được chiếu sáng bằng đèn LED đặc biệt để tăng màu sắc và giảm thiểu bức xạ tia cực tím. Hệ thống xử lý hiện đại cho phép không khí lưu thông qua khung, các bức tường xung quanh, duy trì độ ẩm ở mức 50% và nhiệt độ 21 độ C.

Thanh Thanh (theo The Guardian)