Tranh luận về quản lý an ninh chính trị ở Đăk Lăk

Chuyên gia công nghệ đề xuất Đăk Lăk mở cửa cho FDI, nhưng Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh "nơi trọng yếu không thể cho nước ngoài đầu tư".

Sáng 17/7, lần đầu tiên tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức Hội nghị xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và chuyên gia về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo báo cáo do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tuấn Hà trình bày cho thấy, tỉnh đã dành riêng một mục để nói về vấn đề "giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội". Theo đó, Đề án Bảo đảm quốc phòng sẽ được chỉnh sửa cho sát với điều kiện thực tế, khu vực phòng thủ cấp tỉnh cũng được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được đào tạo về chính trị, tổ chức theo hướng tinh nhuệ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao... "Tỉnh sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, xảy ra điểm nóng, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn", ông Hà nói.

Đóng góp vào dự thảo, ông Nguyễn Văn Lạng, nguyên Thứ trưởng Khoa học Công nghệ, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk cho rằng bạo loạn xảy ra ở Tây Nguyên năm 2004 nhưng lúc đó tình hình khác hiện nay. Ông nói, thế giới đã thay đổi, không còn hai thái cực như trước; cuộc chiến tranh lạnh cũng đã chấm dứt nên bài toán an ninh cần đặt vấn đề khác.

"Tất nhiên không buông lỏng quản lý nhưng nếu quá chặt chẽ thì không ai đến đầu tư. Vì vậy, chính sách kêu gọi đầu tư phải thay đổi, cách tốt nhất là quản lý từ xa", ông Lạng đề xuất và phân tích, thời đại hiện nay là của kết nối, của thành phố thông minh nên việc quản lý không quá khó.

Ông Trần Sỹ Thanh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk phát biểu sáng 17/7. Ảnh: HT

Ông Trần Sỹ Thanh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk thì cho rằng hơn chục năm qua, mô hình dân vận, nắm cơ sở của cán bộ địa phương đã thay đổi theo hướng tích cực. Lãnh đạo ở Tây Nguyên cũng chưa bao giờ coi nhẹ công tác an ninh quốc phòng, thế nhưng sau những vụ bạo động thì Tây Nguyên, trong đó có Đăk Lăk được "khoác lên mình chiếc áo giáp khá dày".

"Đã đến lúc Đăk Lăk từng bước cởi chiếc áo giáp ấy ra để vào vị trí sẵn sàng, khi cần thì mặc lại. Tỉnh phải lấy phát triển kinh tế làm nền tảng để giữ vững an ninh quốc phòng, lãnh đạo thì không lơ là, mất cảnh giác", ông Thanh nói.

Theo Phó Ban Kinh tế Trung ương, địa phương phải phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chỉ khi người dân no bụng, hạnh phúc, được hưởng nhiều phúc lợi, được chăm lo chu đáo, thì đó mới là chiếc áo giáp chắc chắn nhất. Ông đề nghị tỉnh lên phương án cho việc này và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Đại diện Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Đăk Lăk là địa bàn chiến lược quân sự, hội tụ vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nên các thế lực chống phá sẽ quan tâm đến tỉnh trong thời gian dài. Vì vậy, ông đề nghị Đăk Lăk phải liên tục nắm bắt âm mưu bạo loạn từ cơ sở. "Nhiệm kỳ này làm tốt nhưng không có nghĩa bạo loạn không lặp lại nếu chủ quan", tướng Bình nói.

Ông Bình đề nghị Đăk Lăk bổ sung vào dự thảo báo cáo Chính trị "yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố Quốc phòng An ninh". Nêu thực tế ở một số địa bàn, nhà đầu tư trong nước không mặn mà nhưng nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng bỏ tiền vào, ông Bình nói: "Bộ Quốc phòng không đồng ý vì đó là những điểm trọng yếu liên quan đến quốc phòng an ninh".

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam góp ý cho dự thảo báo cáo Chính trị của Đăk Lăk sáng 17/7. Ảnh: HT

"Anh Lạng nói không nên khắt khe quá nhưng tôi xin thông tin là gần đây Bộ Quốc phòng đã thay đổi khá nhiều trong việc xây dựng thế trận phòng thủ, chuyển giao diện tích lớn đất đai cho địa phương phát triển kinh tế xã hội", tướng Bình cho biết. Ví dụ như vùng ven biển Khánh Hoà, trước đây là thao trường của quân đội nhưng nay đã bàn giao cho bên ngoài đầu tư xây dựng hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định "một số vị trí không thể nhân nhượng" để giữ vững chủ quyền.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cũng đề nghị Đăk Lăk không chỉ xem việc "tích cực, chủ động phát hiện, đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ" là giải pháp mà cần đưa vào chỉ tiêu bắt buộc thực hiện. Thực tế thời gian qua, việc chống phá của các thế lực đối lập đã xảy ra ở một số địa phương, không chỉ bạo động ở Tây Nguyên năm 2004, mà còn Mường Nhé năm 2011 và gần đây nhất là Bình Thuận 6/2018.

Theo ông Bình, dù một số văn kiện không thừa nhận là cơ quan chức năng bị động, bất ngờ nhưng thực tế cả ba vụ việc đều xử lý chậm, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chính trị xã hội trên địa bàn.

"Nắm bắt tình hình chậm, đối phó không kịp thời, để xảy ra hậu quả thì rõ ràng là ứng phó không tốt, bị bất ngờ. Qua những vụ việc đó ta cũng thấy cách thức tổ chức gây rối của các thế lực thay đổi rất nhanh, nếu không chủ động nắm bắt kịp thì không thể có phương án đối phó", Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nói.

Cảm ơn các đại biểu góp ý cho dự thảo báo cáo Chính trị địa phương, Bí thư Đăk Lăk Bùi Văn Cường cho biết cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. "Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh quốc phòng, đặc biệt là phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Khi đồng bào giàu lên thì không còn chuyện kích động nữa vì người ta nói đói nghèo mới sinh ra đạo tặc", ông Cường nhấn mạnh.

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, biên giới, giữa trung tâm vùng Tây Nguyên, có diện tích hơn 13.000 km2 (lớn thứ 4 toàn quốc), dân số 1,9 triệu người với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Hoàng Thùy