Tranh loang màu được đấu giá 11 triệu USD

Bức tranh loang màu của họa sĩ Trung Quốc Trương Đại Thiên được bán ở mức 86,2 triệu HKD (11 triệu USD).

Theo trang The Value, ở phiên dành riêng cho các tác phẩm của Trương Đại Thiên, do Sotheby's Hong Kong tổ chức hôm 8/10, Hạ sơn phi thúy đạt mức giá cao nhất, gấp đôi so với ước tính ban đầu của chuyên gia (40 triệu HKD). Ở phiên này, 201 bức được bán thành công với tổng số tiền đạt 300 triệu HKD (38,3 triệu USD).

Tranh loang màu của Trương Đại Thiên "Hạ sơn phi thúy". Video: Sotheby's

Hạ sơn phi thúy được sáng tác năm 1968, khi ông sống ở Brazil, mày mò thể loại đổ màu loang trên giấy. Tác phẩm được dán trên khung bằng gỗ, chủ đề sức sống của núi trong mùa hè. Họa sĩ khắc họa những dãy đá xanh lá, xanh lam nhấp nhô trùng điệp nối tiếp vô tận, sương khói bao trùm những ngôi đền, cây cầu, dòng nước. Tranh mang phong cách sơn thủy, trừu tượng, toát vẻ huyền bí phương Đông.

Kỹ thuật đổ mực, loang màu trên giấy đậm dấu ấn Trương Đại Thiên. Ban đầu, họa sĩ pha màu, mực để tạo độ đậm nhạt theo ý muốn, sau đó đổ trên giấy, để màu nước thấm và loang tự nhiên, tạo thành kết cấu cơ bản cho bức tranh.

Tổng thể bức tranh. Ảnh: The Value

Tiếp đó, họa sĩ phụ thuộc vào hiệu ứng thấm màu, dùng bút sắp xếp, bổ sung chi tiết để hoàn chỉnh tác phẩm. Phương pháp này có yếu tố ngẫu nhiên nhất định, thách thức khả năng của người vẽ. Một mặt, họa sĩ cần đổ tầng tầng lớp lớp mực lên giấy, mặt khác ngăn ngừa mực lan ra vị trí không mong muốn. Sau mỗi lần đổ, người vẽ cần kiên nhẫn chờ đợi và điều chỉnh để tạo các mảng đậm nhạt như ý.

Trương Đại Thiên sinh năm 1899 ở tỉnh Tứ Xuyên, vào cuối triều đại Thanh. Thuở nhỏ, ông học hội họa từ mẹ và anh trai, Trương Thiện Tử - họa sĩ sở trường vẽ hổ. Thời thanh niên, ông sang Nhật Bản du học, sau đó phiêu bạt nhiều quốc gia. Trương Đại Thiên được gọi là họa sĩ của những chuyến lữ hành. Vì nhiều lý do, nửa cuối đời, ông không quay lại cố hương. Họa sĩ sống tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Argentina, Brazil, Mỹ, Pháp, Đài Loan.

Một phần bức "Hạ sơn phi thúy". Ảnh: The Value

Theo The Value, Trương Đại Thiên trở thành bậc thầy hội họa nhờ phong cách biến hóa, sáng tạo mới mẻ trong nghệ thuật. Ông tinh thông từ vẽ chân dung, chinh muông tới sơn thủy, hoa lá. Nghệ sĩ để lại lượng tác phẩm đồ sộ bởi mỗi năm, ông sáng tác khoảng 500 bức tranh. Dù sinh sống ở hải ngoại, Trương Đại Thiên luôn nói tác phẩm của ông bắt nguồn từ nghệ thuật truyền thống ở quê hương.

Họa sĩ Trương Đại Thiên. Ảnh: The Value

Từ những năm 1920 đến nay, tác phẩm của Trương Đại Thiên ngày càng được săn đón, giúp nghệ sĩ trở thành "Ông hoàng" làng hội họa Trung Quốc. Theo thống kê của hãng Artprice (Pháp), năm 2016, tổng trị giá tác phẩm được đấu giá của Trương Đại Thiên đạt 350 triệu USD, cao hơn tranh của Picasso trong năm đó. Từ năm 1993 tới 2019, tác phẩm được bán của Trương Đại Thiên đạt tổng trị giá hơn 2,6 tỷ USD.

Như Anh (theo The Value)