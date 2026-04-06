Tranh ký họa về Hà Nội, Huế, TP HCM

Sáng 4/4, triển lãm 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình, trưng bày 32 tranh về đời sống, danh thắng của ba thành phố.
Triển lãm nằm trong chương trình ra mắt cuốn sách cùng tên do tác giả Lam Yên cùng nhóm họa sĩ trong và ngoài nước thực hiện. Sách tái hiện 50 công trình kiến trúc tiêu biểu bằng ký họa màu kèm theo lời dẫn. Đây là ấn phẩm tiếng Anh đầu tiên trong loạt tác phẩm giới thiệu, khám phá đời sống, văn hóa Việt Nam của Phanbook.
Tranh màu nước của Đặng Phước Tuệ vẽ một góc Hồ Gươm cùng Tháp Rùa, biểu tượng của thủ đô.
Kiến trúc sư Nguyễn Tập (bút danh Lam Yên) cho biết các công trình kiến trúc được chọn lọc in sách và triển lãm mang tính biểu tượng và chứa đựng cảm xúc của từng họa sĩ.
Nét cổ kính của đền Quán Thánh qua tranh màu nước của Phùng Thế Huy. Đền là một trong "Thăng Long tứ trấn" của Hà Nội, xây thời Lý, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân, du khách.
Các tác phẩm được vẽ bằng màu nước, tái hiện nhiều địa điểm văn hóa lâu đời của các thành phố. Mỗi tác phẩm là câu chuyện, góc nhìn của nghệ sĩ với nơi họ từng đến hoặc đang sống và làm việc.
Một góc khu di tích Cổ Loa của kiến trúc sư Hoàng Dũng, vẽ năm 2024. Nơi này từng là kinh đô của nước Âu Lạc thời An Dương Vương (thế kỷ 3 TCN), nằm ở ngoại thành Hà Nội. Di tích nổi bật với cấu trúc thành xoáy ốc gồm nhiều vòng, gắn với truyền thuyết nỏ thần.
Khung cảnh chợ Đông Ba với chất liệu màu nước, được kiến trúc sư Lam Yên vẽ hai năm trước. Qua các bức tranh, nhóm tác giả muốn lưu giữ những nét kiến trúc lâu đời như một cách tôn vinh di sản và lịch sử.
Một góc đường Đồng Khởi, đoạn gần nhà thờ Đức Bà, góc trái là Bưu điện thành phố qua tranh màu nước của Phan Đình Trung.
Bức tranh toàn cảnh Dinh Thượng Thơ của Bùi Hoàng Bảo, vẽ năm 2024.
Tòa nhà nằm trên đường Lý Tự Trọng, là một trong những công trình kiến trúc lâu đời, do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa, hoàn thành vào năm 1864. Dinh có chức năng là Nha Giám đốc Nội vụ để điều hành trực tiếp toàn bộ vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa.
Quỳnh Trần