Tranh của Picasso bị tạt sơn

CanadaMarcel - nhà hoạt động môi trường - dùng sơn màu hồng tạt vào tác phẩm hơn 100 tuổi - ''L'Hétaire'' - của danh họa Picasso.

Theo The Art Newspaper, sự việc diễn ra tại triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật Montreal (MMFA), ngày 19/6. Người ném sơn là Marcel, 21 tuổi, cùng hai người quay lại hành động này. Trong video do nhóm biểu tình Last Generation Canada đăng tải trên Instagram, Marcel cho biết tạt sơn lên tranh bởi 'có nhiều nguồn lực được dành để bảo đảm an ninh cho tác phẩm này thay vì để bảo vệ cho môi trường sống và con người''.

Chiều cùng ngày, sau khi kiểm tra và xử lý, bảo tàng phản hồi ''không phát hiện dấu hiệu hư hại nào trên tác phẩm'', bởi sơn chỉ bám trên lớp kính bọc bên ngoài. Theo cảnh sát Montreal (Canada), Marcel hầu tòa vào một ngày sau đó, chịu mức phạt dưới 5.000 USD trước khi được thả ra.

Bức họa được Picasso vẽ năm 1901, trong chuyến đi thứ hai đến Paris (Pháp). Những nhà phê bình cho rằng chân dung người phụ nữ trong ảnh là vũ công Bella Otero. Tác phẩm giới thiệu một giai đoạn sáng tác của danh họa, tái hiện hình ảnh thường ngày tại các quán bar, câu lạc bộ đêm ở Paris, nơi có vũ nữ, gái mại dâm.

Ông Stéphane Aquin - giám đốc MMFA - thể hiện sự thất vọng. ''Đáng tiếc khi việc này lại thực hiện nhân danh hoạt động môi trường, nhắm vào một bức vẽ thuộc di sản văn hóa toàn cầu, được lưu giữ để phục vụ các thế hệ tương lai'', ông nói.

Trước đó, nhóm Last Generation Canada từng tạt sơn hồng lên sòng bạc Montreal, chặn đường St-Denis và sơn lên Bảo tàng Ngân hàng Montreal. Nhóm này yêu cầu chính phủ Canada thành lập Cơ quan bảo vệ thảm họa khí hậu để "hỗ trợ những người có nhà cửa và cuộc sống bị phá hủy bởi thời tiết cực đoan, bao gồm các vụ cháy rừng ngày càng trầm trọng do đốt nhiên liệu hóa thạch".

Pablo Picasso (1881-1973) là họa sĩ, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Danh họa gây tiếng vang với các bức tranh như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số sáng tác của ông nằm trong danh sách tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới, như Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette.

Năm 2020, một người đàn ông bị phạt 18 tháng tù sau khi đấm thủng bức Bust of a Woman của họa sĩ khi tác phẩm đang được trưng bày tại triển lãm Tate Modern ở London (Anh). Tranh có giá 20 triệu bảng Anh, khắc họa chân dung nữ nhiếp ảnh gia Dora Maar, một trong những người tình của Picasso.

