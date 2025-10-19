Tranh của Picasso bị mất

Tác phẩm trị giá hơn 650.000 USD của danh họa Picasso biến mất bí ẩn trong quá trình mang đi triển lãm.

Theo ABC News ngày 18/10, hồi đầu tháng, hàng chục bức tranh được chuyển từ thủ đô Madrid đến thành phố Granada, Tây Ban Nha để chuẩn bị cho buổi triển lãm ở Trung tâm văn hóa CajaGranada. Hôm 6/10, sau ba ngày từ khi xe đến, các nhân viên kiểm tra và phát hiện tác phẩm Still Life with Guitar của danh họa Picasso bị mất.

Họa sĩ vẽ tranh năm 1919, kích thước chỉ khoảng 12,7x9,8 cm, hiện thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân ở Madrid. Các chuyên gia nghệ thuật nhận định bức họa phản ánh sự chuyển hướng của Picasso sang phong cách đơn giản.

Bức vẽ ''Still Life with Guitar'' được hoàn thành bằng bột màu và bút chì. Ảnh: ABC News

Theo các nhà điều tra, sau khi rời Madrid chiều 2/10, xe tải không di chuyển như kế hoạch mà dừng lại nghỉ vào ban đêm tại thị trấn Deifontes, cách Granada vài dặm. Hai tài xế khai rằng họ thay phiên nhau ngủ ở trong hoặc gần xe tải, đồng thời trông hàng hóa suốt đêm. Thám tử Arthur Brand nói: "Nếu vận chuyển tác phẩm nghệ thuật giá trị như thế này, anh phải giao hàng ngay lập tức, không thì rất đáng ngờ".

Tuy nhiên khi xem camera từ bảo tàng và gần nhà trọ của lái xe ở Deifontes, cơ quan điều tra chưa phát hiện sự cố nào. Một nguồn tin nói với ABC News rằng có thể tác phẩm chưa từng nằm trong số tranh vận chuyển đến bảo tàng. Cảnh sát đang tập trung vào khoảng thời gian khi bức vẽ được đưa vào kho ngày 25/9 đến hôm 2/10.

Sự việc tranh của họa sĩ Picasso bị mất từng có tiền lệ. Hồi tháng 2/2002, bộ sưu tập giá 700.000 USD gồm các tác phẩm nghệ thuật của Pablo Picasso, Frida Kahlo và Henri Matisse đã bị lấy cắp ở Mỹ. Tháng 3/2019, thám tử Arthur Brand tìm thấy bức Buste de Femme sau 20 năm. Tác phẩm từng thuộc bộ sưu tập của một nhà tài phiệt Ả Rập Saudi, bị mất trên du thuyền của ông vào năm 1999 tại Pháp.

Pablo Picasso (1881-1973) là nhà họa sĩ, điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Picasso gây tiếng vang với các tác phẩm như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số tranh của ông nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới như Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette, Garçon à la pipe.

Phương Linh (theo ABC News)