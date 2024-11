Tranh của 'ông hoàng pop art' Andy Warhol bị trộm

Nhóm trộm làm nổ cửa phòng tranh để đánh cắp hai tác phẩm về nữ hoàng Anh và Đan Mạch thuộc bộ sưu tập "Reigning Queens" của Andy Warhol.

Tờ AP đưa tin vụ trộm xảy ra tại phòng trưng bày nghệ thuật MPV Gallery ở miền nam Hà Lan ngày 31/10. Mark Peet Visser - chủ phòng tranh - cho biết nhóm tội phạm làm nổ cánh cửa để vào trong, tẩu thoát cùng hai tác phẩm về nữ hoàng Elizabeth II (Anh) và Margrethe II (Đan Mạch). Khi trốn khỏi hiện trường, chúng bỏ hai bức còn lại - tranh nữ hoàng Beatrix (Hà Lan) và thái hậu Ntombi Tfwala (Eswatini) - bị hỏng nặng trên đường.

Hai tác phẩm trên cùng về nữ hoàng Margrethe II (trái) và Elizabeth II bị đánh cắp, hai bức dưới về bà Ntombi Tfwala (trái) và Beatrix bị hỏng. Ảnh: X/ Arca

Các bức tranh kể trên thuộc loạt tranh Reigning Queens (1985) của họa sĩ Mỹ Andy Warhol. Sau khi xem quá trình gây án qua máy quay an ninh, Mark Peet Visser kết luận các tên trộm dự định đánh cắp cả bốn tác phẩm chân dung nhưng thao tác còn "nghiệp dư".

Ông kể: "Vụ nổ mạnh đến mức cả tòa nhà của tôi bị phá hủy, những cửa hàng gần đó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khi đến nơi đỗ xe, cả bọn phát hiện không thể cất vừa các tang vật. Khoảnh khắc họ xé tranh khỏi khung, tác phẩm bị làm hỏng đến mức không thể sửa vì không thể gỡ mà vẫn đảm bảo tính nguyên vẹn".

Khi được yêu cầu định giá bộ sưu tập có chữ ký và số hiệu, Visser từ chối trả lời, chỉ cho biết "có giá cao đáng kể" và dự định bán các tác phẩm trong hội chợ nghệ thuật ở Amsterdam vào cuối tháng 11. Theo DW, dù thể loại bản in không giá trị bằng tranh vẽ hay nhưng bộ bốn bức in hình nữ hoàng Beatrix được gõ búa 236.000 USD tại The Hague, Hà Lan, năm 2021. Tranh của nữ hoàng Elizabeth II cũng thu về hơn 856.000 USD trong phiên đấu ở Toronto năm 2022. Hiện cảnh sát kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin và các chuyên gia pháp y kiểm tra hiện trường.

Tranh in nữ hoàng Margrethe II tại bảo tàng Paleis Het Loo, Hà Lan. Ảnh: AP

Andy Warhol (1928-1987) là họa sĩ người Mỹ, thành danh vào thập niên 1960 với nhiều tác phẩm về người nổi tiếng và chủ nghĩa tiêu dùng như: Marilyn Diptych, 100 Soup Cans, 100 Coke Bottles hay 100 Dollar Bills. Ông được mệnh danh là Vua pop art vì phong cách bậc thầy, tiên phong về nghệ thuật đại chúng mang cá tính sáng tạo riêng.

Ngoài vẽ tranh, Andy Warhol làm đạo diễn và nhà sản xuất phim. Andy Warhol còn là một trong những nghệ sĩ Mỹ sớm công khai là người đồng tính. Họa sĩ qua đời tháng 2/1987 ở tuổi 58 vì rối loạn nhịp tim sau ca phẫu thuật túi mật. Cuộc đời và sự nghiệp của ông từng lên phim Warhol, quy tụ các ngôi sao Jared Leto, Michael De Luca, Terence Winter.

Reigning Queens là bộ sưu tập tranh in lụa lớn nhất của Andy Warhol, gồm 16 bức chân dung bốn nữ hoàng tại vị thời điểm đó (bà Ntombi Twala giữ vai trò nhiếp chính đất nước Eswatini (tên cũ là Swaziland) giai đoạn 1983 - 1986). Ông sáng tác dựa trên ảnh của bốn nữ vương in trên tem và tiền. Năm 2012, nữ hoàng Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vị bằng cách mua bốn tác phẩm về bà trong loạt tranh này.

Phương Thảo (theo AP)