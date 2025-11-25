Tranh của danh họa lần đầu trưng bày ở Việt Nam

Ngày 21/11, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM khai mạc trưng bày chuyên đề Trở về, giới thiệu các sáng tác của mỹ thuật Việt Nam từ nước ngoài hồi hương. Trong số 42 tranh, có nhiều tác phẩm của các danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Đinh Cường.
Tranh do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Trước đó, các năm 2018, 2019, 2023, hai nhà sưu tập đã trao tặng 263 tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu (26 tranh), Ngô Thế Tân (một tranh) và Lê Bá Đảng (236 bức).
Ngày 21/11, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM khai mạc trưng bày chuyên đề Trở về, giới thiệu các sáng tác của mỹ thuật Việt Nam từ nước ngoài hồi hương. Trong số 42 tranh, có nhiều tác phẩm của các danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Đinh Cường.
Tranh do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Trước đó, các năm 2018, 2019, 2023, hai nhà sưu tập đã trao tặng 263 tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu (26 tranh), Ngô Thế Tân (một tranh) và Lê Bá Đảng (236 bức).
Tác phẩm Biển, chất liệu sơn dầu họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ năm 1983.
Bà Thụy Khuê cho biết có những bức mua khi các cửa hàng ở Pháp thanh lý nhưng tác phẩm của Bùi Xuân Phái không dễ để sở hữu vì thị trường xuất hiện quá nhiều tranh giả.
Tác phẩm Biển, chất liệu sơn dầu họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ năm 1983.
Bà Thụy Khuê cho biết có những bức mua khi các cửa hàng ở Pháp thanh lý nhưng tác phẩm của Bùi Xuân Phái không dễ để sở hữu vì thị trường xuất hiện quá nhiều tranh giả.
Tác phẩm Rạng đông xanh, chất liệu sơn dầu do Vũ Cao Đàm sáng tác năm 1990.
Tác phẩm Rạng đông xanh, chất liệu sơn dầu do Vũ Cao Đàm sáng tác năm 1990.
Tranh sơn dầu mang tên Hải Quỳ của Lê Phổ.
Lê Phổ (1907-2001) là họa sĩ nổi bật của Trường Mỹ thuật Đông Dương, sinh tại Hà Nội, sang định cư Pháp năm 1931. Ông nổi tiếng với tranh lụa và sơn dầu mang phong cách kết hợp giữa truyền thống Á Đông và mỹ thuật hiện đại, với các chủ đề phụ nữ, mẫu tử và hoa.
Tranh sơn dầu mang tên Hải Quỳ của Lê Phổ.
Lê Phổ (1907-2001) là họa sĩ nổi bật của Trường Mỹ thuật Đông Dương, sinh tại Hà Nội, sang định cư Pháp năm 1931. Ông nổi tiếng với tranh lụa và sơn dầu mang phong cách kết hợp giữa truyền thống Á Đông và mỹ thuật hiện đại, với các chủ đề phụ nữ, mẫu tử và hoa.
Tranh sơn mài Xóm Chài của Tạ Tỵ, được sáng tác năm 1941.
Tạ Tỵ (1922-2004) là họa sĩ và nhà thơ Việt Nam, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, được biết đến như một trong những người tiên phong của trừu tượng Việt Nam. Sau năm 1975 ông sang định cư tại Mỹ, trở thành gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại Việt Nam ở hải ngoại.
Tranh sơn mài Xóm Chài của Tạ Tỵ, được sáng tác năm 1941.
Tạ Tỵ (1922-2004) là họa sĩ và nhà thơ Việt Nam, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, được biết đến như một trong những người tiên phong của trừu tượng Việt Nam. Sau năm 1975 ông sang định cư tại Mỹ, trở thành gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại Việt Nam ở hải ngoại.
Với chiều dài gần hai mét, bức sơn mài Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên là một trong những tác phẩm có kích thước lớn tại triển lãm.
Trần Phúc Duyên (1923-1993), theo học trường Mỹ thuật Đông Dương, nổi tiếng với kỹ thuật sơn mài. Ông sang Pháp năm 1954, tiếp tục sáng tác với phong cách kết hợp truyền thống và tinh thần hội họa châu Âu, trở thành một trong những tên tuổi tiêu biểu của sơn mài Việt trên trường quốc tế.
Với chiều dài gần hai mét, bức sơn mài Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên là một trong những tác phẩm có kích thước lớn tại triển lãm.
Trần Phúc Duyên (1923-1993), theo học trường Mỹ thuật Đông Dương, nổi tiếng với kỹ thuật sơn mài. Ông sang Pháp năm 1954, tiếp tục sáng tác với phong cách kết hợp truyền thống và tinh thần hội họa châu Âu, trở thành một trong những tên tuổi tiêu biểu của sơn mài Việt trên trường quốc tế.
Tranh sơn dầu mang tên Thiên Thai, có chiều ngang 3 m của Phạm Tăng.
Phạm Tăng (1913-2017) sinh tại Hải Phòng, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1936, sau đó sang Pháp và định cư tại Italy từ thập niên 1950. Ông phát triển phong cách hội họa trừu tượng giàu tính biểu tượng.
Tranh sơn dầu mang tên Thiên Thai, có chiều ngang 3 m của Phạm Tăng.
Phạm Tăng (1913-2017) sinh tại Hải Phòng, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1936, sau đó sang Pháp và định cư tại Italy từ thập niên 1950. Ông phát triển phong cách hội họa trừu tượng giàu tính biểu tượng.
Một tác phẩm khác của họa sĩ Đinh Cường vẽ chân dung nhạc sĩ Phạm Duy.
Một tác phẩm khác của họa sĩ Đinh Cường vẽ chân dung nhạc sĩ Phạm Duy.
Triển lãm diễn ra từ ngày 21/11 đến hết ngày 4/1/2026.
Triển lãm diễn ra từ ngày 21/11 đến hết ngày 4/1/2026.
Quỳnh Trần