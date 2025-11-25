Tranh của danh họa lần đầu trưng bày ở Việt Nam

Ngày 21/11, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM khai mạc trưng bày chuyên đề Trở về, giới thiệu các sáng tác của mỹ thuật Việt Nam từ nước ngoài hồi hương. Trong số 42 tranh, có nhiều tác phẩm của các danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Đinh Cường.

Tranh do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Trước đó, các năm 2018, 2019, 2023, hai nhà sưu tập đã trao tặng 263 tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Lựu (26 tranh), Ngô Thế Tân (một tranh) và Lê Bá Đảng (236 bức).