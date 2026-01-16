Tranh của đại thi hào Tagore lập kỷ lục đấu giá

Bức tranh "From Across the Dark" của đại thi hào Ấn Độ Tagore được bán với giá 1,2 triệu USD, trở thành tác phẩm hội họa đắt nhất của ông.

Theo ArtNet, tranh được chào bán trong phiên Historic Masterpieces do nhà đấu giá Ấn Độ AstaGuru tổ chức theo hình thức trực tuyến, vào tháng 12/2025. Ban đầu, giới chuyên môn ước tính tác phẩm trị giá khoảng từ 20 triệu rupee đến 30 triệu rupee (220.000 USD-330.000 USD). Doanh thu cuối cùng đạt mốc 107 triệu rupee (1,2 triệu USD), lập kỷ lục bức tranh đắt nhất của thi hào Tagore. Vị trí này từng thuộc về tranh màu nước Untitled (Three Bauls), do Sotheby's bán với giá 772.506 USD tại London năm 2013.

Lần đầu From Across the Dark (Từ bên kia bóng tối) xuất hiện trong một sự kiện đấu giá công khai. Trước đó, tranh thuộc về một bộ sưu tập tư nhân ở Mumbai. Nhà thơ Tagore vẽ tác phẩm trong chuyến đi đến Almora, Ấn Độ năm 1937. Ông tặng nó cho một đôi vợ chồng hoàng gia - những người vừa trải qua nỗi đau mất con.

Bức tranh "From Across the Dark" (1937) có kích thước khoảng 37x49 cm, được vẽ bằng mực, màu poster và bút chì màu trên một tấm bìa cứng. Ảnh: AstaGuru

Trang Times of India nhận xét bức tranh vừa có giá trị lịch sử, vừa giàu cảm xúc. Giới chuyên môn cho rằng tác phẩm phản ánh nội tâm sâu sắc của Tagore những năm cuối đời, qua cách ông khắc họa các chủ thể - một người chìm trong bóng tối, một người vươn tay hướng về ánh sáng.

Xét về hoàn cảnh sáng tác, các nhà phê bình cho rằng món quà của nhà thơ gợi lên niềm an ủi và lòng cảm thông. Ngoài tranh, Tagore đính kèm thiệp viết tay dòng chữ cũng là tên bức họa bằng tiếng Bengal - Tamosah Parastat (From Across the Dark). Theo nhà đấu giá, hành động để lại lời nhắn thể hiện lòng trắc ẩn, cũng như quan điểm "bóng tối là con đường của sự kết nối thay vì kết thúc" của ông.

"From Across the Dark là minh chứng cho thấy ông tin rằng nghệ thuật là phương tiện giúp con người chữa lành, gắn kết. Tác phẩm cũng làm nổi bật vị thế độc đáo của Tagore với tư cách một nghệ sĩ đa lĩnh vực. Cũng như thơ ca, tranh vẽ của ông đòi hỏi sự chiêm nghiệm hơn lời giải thích", trích bài giới thiệu của AstaGuru.

Chân dung đại thi hào Rabindranath Tagore. Ảnh: Portail Images

Theo Artnet, thương vụ đấu giá cho thấy nghệ thuật hiện đại Ấn Độ ngày càng thu hút nhiều quan tâm. Những năm gần đây, các tác phẩm của Tagore cũng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trang tin nhận định rất khó để bán được tranh của ông ở nước ngoài do chính phủ Ấn Độ công nhận di sản nghệ thuật Tagore là "báu vật quốc gia", cấm xuất khẩu vào năm 1976.

Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa ở Ấn Độ. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Những tập thơ tiêu biểu của ông là Thơ dâng, Balaca, Người làm vườn, Mùa hái quả, Ngày sinh. Ca khúc "Chúa là linh hồn tất cả chúng sinh" do ông sáng tác năm 1911 đã trở thành quốc ca Ấn Độ từ năm 1950.

Tagore vẽ tranh khi đã ngoài 60 tuổi. Dù bắt đầu muộn, ông hình thành phong cách riêng, nổi tiếng với lối khắc họa gương mặt, hình thể giàu cảm xúc. Các tác phẩm của ông thường mô tả sự kỳ ảo, bí ẩn của những sinh vật kỳ dị, thiên nhiên huyền bí. Sinh thời, ông mở nhiều cuộc triển lãm ở Pháp, New Ireland và British Columbia.

Trịnh Lâm (theo Artnet)