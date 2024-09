Tranh cổ thụ gãy đổ sau bão gây xúc động

Tác giả X.Lan vẽ hình ảnh cụ ông trầm ngâm bên cổ thụ gãy đổ sau trận bão Yagi gợi nhiều cảm xúc với khán giả.

Ngày 9/9, họa sĩ đăng tải bức vẽ trên fanpage cá nhân kèm dòng chú thích: ''After the storm. Our city lost a piece of its soul'' (Sau cơn bão. Thành phố của chúng ta mất đi một phần linh hồn). Trong tranh, tác giả khắc họa một cụ ông đặt tay lên thân cổ thụ bị bão Yagi quật ngã, thể hiện sự tiếc nuối.

Bức vẽ của X.Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài đăng hiện đạt gần 6.000 lượt thích, được mọi người đồng cảm. Dưới bình luận, tài khoản Hương Cao cho biết bất giác nghĩ đến những câu văn trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải: ''Mùa hè năm nọ, bão vào Hà Nội gào rú một đêm, sáng ra mở cửa nhìn ra đền Ngọc Sơn mà hãi. Cây si cổ thụ đổ nghiêng tán cây đè lên hậu cung, một phần bộ rễ bật đất chồng ngược lên trời''.

Một số người liên tưởng bài đăng được chia sẻ nhiều của Vũ Mai Khanh, Hà Nội, kể câu chuyện cây đa 52 tuổi của ông ngoại bị đổ do bão. Mai Khanh viết hôm 9/9: ''Tối qua trong cơn bão, bà ngoại gọi điện báo từng nhà là cây đa của ông đổ xuống mất rồi, hôm nay bão tan đưa ông bà ra tạm biệt cây đa, ông mới kể cây ông trồng xuống đất đúng sinh nhật bà năm 1972. Qua bao nhiêu năm cây đa đứng vậy, ông bà có con rồi có cháu, loanh quanh chạy chơi cũng chỉ nhìn cây đa từ dưới gốc lên, lần này cây đa nằm rạp ngang đường, mới nhìn được rõ tán cây cao rộng như nào''.

X.Lan cho biết bất ngờ khi tác phẩm được công chúng quan tâm. ''Dường như mọi người ở Hà Nội cũng như ở tỉnh khác đều có chung nỗi buồn, sự tiếc nuối. Có người còn nhắn tin cảm ơn tôi vì bức tranh giống câu chuyện của gia đình họ. Tôi vui vì tình cờ tác phẩm của mình khiến ai đó cảm thấy được an ủi'', chị nói.

Theo dõi tin tức về bão, tác giả tiếc nuối khi biết tin những cây cổ thụ tại các địa điểm quen thuộc ở thủ đô như Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn Hà Nội bị gãy đổ, nhiều hộ dân cũng mất đi bóng cây quen thuộc, gắn bó với họ hàng chục năm. Chị quyết định gác lại mọi việc, tập trung hoàn thành bức tranh sau hai tiếng.

Với X.Lan, cây xanh là một "đặc sản" của Hà Nội. Việc mất đi lượng không nhỏ cổ thụ như một ''vết thương'' khó phục hồi trong lòng người dân thủ đô. Theo tác giả, sự việc này khiến mỗi cá nhân thêm ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ cây xanh nơi mình sống.

X.Lan (Nguyễn Vũ Xuân Lan) 35 tuổi, là họa sĩ minh họa tự do, hiện sống tại Hà Nội. Đề tài yêu thích của chị là những khoảnh khắc trong đời thường. Trên fanpage, tác giả thường vẽ các mẩu chuyện hài hước về cuộc sống hàng ngày. Năm 2020, X.Lan cùng Trang Neko ra mắt sách minh họa 199 mấy hồi ấy làm gì?, kể kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ cuối 8x, đầu 9x.

