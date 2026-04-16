Tranh 'chữ cái, con số' giá gần 900.000 USD

Tranh 'Sans titre'' (Không có tiêu đề) của nghệ sĩ Hy Lạp Jannis Kounellis có giá 762.000 euro (hơn 23 tỷ đồng) trong phiên của Christie's tại Paris, hôm 15/4.

Theo nhà đấu giá, kết quả đã bao gồm thuế, phí, nằm trong khoảng ước tính ban đầu là 600.000-900.000 euro. Jannis Kounellis vẽ tranh năm 1960, chất liệu sơn dầu trên canvas.

Tác phẩm gồm những chữ cái, số được sắp xếp xen kẽ, không cùng một đường thẳng. Đây là chủ đề thường thấy trong các sáng tác của nghệ sĩ từ năm 1959 đến 1963. Có bức, ông vẽ thêm mũi tên hoặc những biểu tượng khác.

Tác phẩm ''Sans titre", kích thước 151 x 202 cm. Ảnh: Christie's

Jannis Kounellis sinh năm 1936 ở Hy Lạp, là họa sĩ, nhà điêu khắc, nổi tiếng với việc kết hợp các vật liệu đời thường vào những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của mình. Ông được coi là một trong số nhân vật chủ chốt của trường phái Arte Povera. Đây là phong trào nghệ thuật diễn ra từ cuối thập niên 1960 đến đầu những năm 1970, sử dụng những vật liệu ''nghèo'' như đất, giẻ rách, cành cây, nhằm thách thức thương mại hóa và nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ theo học Đại học Athens trước khi rời quê hương đến Italy vào năm 1956. Tại Rome, ông học tại Học viện Mỹ thuật Accademia di Belle Arti, được họa sĩ kiêm nhà thơ Toti Scialoja hướng dẫn. Những năm 1950, ông bắt đầu sáng tác những bức tranh đầu tiên. Giai đoạn 1959-1963, Kounellis từ bỏ lối vẽ truyền thống trên vải, ưa chuộng sử dụng các vật liệu tự nhiên như vải bố, than đá, bông. Từ thập niên 1970 trở đi, ông thêm yếu tố sân khấu, âm nhạc vào tác phẩm của mình.

Nghệ sĩ Jannis Kounellis ở Athens, Hy Lạp năm 2004. Ảnh: Baboussis

Jannis Kounellis từng tham gia nhiều triển lãm danh tiếng, như Biennale Paris, Biennale Venice, Documenta. Tác phẩm của nghệ sĩ cũng được trưng bày ở nhiều bảo tàng trên thế giới. Ông qua đời tháng 2/2017 tại Rome, Italy, thọ 80 tuổi.

Phương Linh