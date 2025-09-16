Tranh chấp tên gọi cuộc thi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Công ty Sen Vàng bị kiện về việc dùng tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là xâm phạm quyền sở hữu, song cho rằng nguyên đơn chưa được cấp bảo hộ tên gọi này.

Chiều 16/9, vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang - Công ty Minh Khang (trụ sở tại Hà Nội) và bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) được TAND TP HCM xét xử.

Trình bày tại tòa, phía Công ty Minh Khang khẳng định đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên gọi là "VIET NAM PEACE BELLA", năm 2019. Nội dung được bảo hộ bao gồm cả phần chữ và hình ảnh đi kèm với phần "PEACE BELLA" - được dịch ra là "sắc đẹp hòa bình" hoặc "vẻ đẹp hòa bình".

Tuy nhiên, nhiều năm qua Công ty Sen Vàng và bà Dung đã sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Vietnam -Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội, poster, banner... mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty Minh Khang)

Nguyên đơn cho rằng, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TP HCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt ngay việc sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi trên ba số báo liên tiếp.

Phản bác quan điểm của phía nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng, tên gọi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia, hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

"Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, được du nhập vào Việt Nam từ năm 2017 và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Ngày 9/4/2021, Công ty Sen Vàng ký thỏa thuận với Miss Grand International để được sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International (đã được bảo hộ tại Việt Nam) và tổ chức Miss Grand Vietnam nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Từ đó đến nay, Sen Vàng đều làm thủ tục và được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức cuộc thi này.

Việc nguyên đơn tự dịch nghĩa của phần được bảo hộ là "PEACE BELLA" sang "sắc đẹp hòa bình", "vẻ đẹp hòa bình" và gắn với tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình", đồng thời nói bị đơn vi phạm là không có căn cứ.

Bà Phạm Kim Dung (phải) và Á hậu Ngọc Thảo (trái) trao vương miện cho Thùy Tiên trong ngày công bố cô là thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2021. Ảnh: Sen Vàng

Hai bên đều chưa được cấp chứng nhận bảo hộ

Quá trình thẩm vấn, HĐXX dành nhiều câu hỏi với cả hai bên về căn cứ yêu cầu khởi kiện cũng như việc đã được cấp bảo hộ đối với phần nhãn hiệu mang tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" hay chưa. Đại diện của nguyên đơn và bị đơn đều cho biết đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa được cấp chứng nhận.

Trình bày quan điểm bảo vệ cho nguyên đơn sau đó, luật sư cho rằng, Công ty Minh Khang là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" về phần hình ảnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận ngày 6/8/2019, thuộc nhóm dịch vụ tổ chức hoạt động văn hóa, bao gồm cả cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2022, Công ty Minh Khang được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022". Trong khi đó, trước ngày 4/12/2020, chưa có bất kỳ cuộc thi chính thức nào mang tên này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Luật sư của Công ty Minh Khang viện dẫn kết luận giám định của Viện khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng việc Sen Vàng sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" trên truyền thông, website và tài liệu quảng bá là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, bởi dấu hiệu này được đánh giá là "tương tự gây nhầm lẫn" với "Vietnam Peace Bella".

Nguyên đơn cũng bác bỏ lập luận của Sen Vàng khi cho rằng "Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là nhãn hiệu nổi tiếng, vì danh hiệu này chỉ được công nhận khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thể tự tuyên bố. Đến nay, nhãn hiệu của Công ty Sen Vàng vẫn chưa được cấp văn bằng bảo hộ, mới chỉ ở giai đoạn chấp nhận đơn hợp lệ về hình thức.

Từ đó, phía Minh Khang đề nghị tòa buộc Công ty Sen Vàng chấm dứt hành vi vi phạm và ngừng sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" trong mọi hoạt động thương mại.

Trong khi đó, bảo vệ quyền lợi ích cho bị đơn, luật sư cho rằng Công ty Minh Khang không có quyền khởi kiện bởi chưa được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", đồng nghĩa chưa có quyền sở hữu trí tuệ đối với tên gọi này nên không thể yêu cầu người khác chấm dứt sử dụng.

Hơn nữa, nguyên đơn đã khởi kiện sai đối tượng. Bởi bị đơn chưa từng dùng nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" mà chỉ sử dụng tên gọi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" theo thỏa thuận cấp phép.

Ngoài ra, Công ty Minh Khang cũng chưa từng được cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", mà chỉ được UBND Đà Nẵng và TP HCM chấp thuận tổ chức cuộc thi sắc đẹp với tên "Miss Peace Vietnam 2022".

Về kết luận giám định, phía bị đơn cho rằng dòng chữ "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" được nguyên đơn cắt ra từ đơn đăng ký tham dự cuộc thi của bị đơn không phải là đối tượng giám định theo quy định, không phải là một dấu hiệu vì không đảm bảo tính nguyên vẹn của tài liệu.

Hơn nữa, kết luận này chỉ là dịch vụ của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ chứ không phải văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên không có giá trị pháp lý và được xem là chứng cứ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau nhiều giờ tranh luận, phiên tòa tạm dừng, sẽ tiếp tục vào ngày 26/9.

Hải Duyên