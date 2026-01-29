Tranh chấp hàng rào 5 năm, cụ bà mất nhà vì chi phí pháp lý quá lớn

AnhBà Jenny Field, 77 tuổi, mất nhà sau khi thua cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm với hàng xóm - chỉ vì một dải đất rộng 30 cm.

Ngày 26/1, bà Jenny Field, 77 tuổi, bị các chấp hành viên của tòa án cưỡng chế thi hành quyết định trục xuất để bán nhà trả nợ chi phí pháp lý. Bà Field từ chối mở cửa, sau đó hét lên khi một thợ khóa dùng cưa điện để phá khóa vào căn nhà trị giá 420.000 bảng Anh.

Ngôi nhà của bà sẽ được bán để trả khoản phí pháp lý 113.000 bảng Anh cho người hàng xóm Pauline Clark, 64 tuổi. Bà Field sẽ được phép trở về để lấy đồ đạc.

Vụ tranh cãi nảy sinh trong khu dân cư Hamworthy, vùng ngoại ô Poole, hạt Dorset, xoay quanh hàng rào ranh giới cao khoảng 1,8 m do bà Clark dựng lên vào năm 2020.

Bà Field cho biết hàng rào của hàng xóm đã lấn sang đất của bà 30 cm. Vì vậy, hai tháng sau, bà thuê nhà thầu dỡ bỏ hàng rào rồi di chuyển nó để đòi lại "đất của mình".

Hàng rào ngăn cách hai ngôi nhà gây tranh chấp nhiều năm. Ảnh: BNPS

Bà Clark kiện bà Field ra tòa và thắng kiện. Bà Field bị buộc phải trả chi phí cho hàng rào mà mình đã dỡ bỏ và hai phần ba phí luật sư của bà Clark - khoảng 21.000 bảng Anh vào thời điểm đó.

Nhưng bà Field từ chối chấp nhận, cáo buộc rằng kết quả là gian lận nên vụ kiện được đưa ra tòa nhiều lần, khiến chi phí pháp lý tăng vọt đến hàng trăm nghìn bảng.

Tháng 9/2025, thẩm phán tòa án quận bác đơn kháng cáo cuối cùng của bà Field, nói cáo buộc của bà là "hoàn toàn vô căn cứ". Bà được thông báo phải thanh toán hóa đơn 113.000 bảng Anh trước ngày 6/12/2025, nếu không căn nhà bà mua năm 2016 sẽ bị thu hồi để bán.

Thẩm phán cho biết "lệnh hà khắc" này là phương án cuối cùng nhưng bà Field hoàn toàn có cơ hội trả nợ.

Sau khi quá thời hạn, các luật sư của bà Clark đã xin lệnh trục xuất thành công.

Bà Jenny Field giải thích vụ việc cho chấp hành viên của tòa án và bị từ chối cho vào lại nhà, sáng 26/1. Ảnh: BNPS

Bà Field không rao bán nhà mà liên tục gửi email và thư đến tòa án, khẳng định hàng xóm mới là người sai. Bà dán một tấm biển trước cửa nhà ghi rõ rằng mọi nỗ lực đuổi bà ra khỏi nhà đều không hợp lệ và bà đang bị quấy rối.

Sau khi bị cưỡng chế ra khỏi nhà vào 26/1, bà Field nói không còn nơi nào khác để đi, chỉ trích hàng xóm khiến mình phải "sống như địa ngục" suốt 5 năm.

Tuệ Anh