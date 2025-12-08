Tranh cãi việc Real lĩnh ba thẻ đỏ trong trận thua tại La Liga

Tây Ban NhaTrong khi giới chuyên môn ủng hộ trọng tài Quintero Gonzalez, kênh truyền hình Real Madrid TV phản ứng mạnh mẽ việc ba cầu thủ đội nhà bị đuổi trong trận thua Celta Vigo 0-2 ở vòng 16 La Liga.

Phút 63, trận đấu trên sân Bernabeu tối 7/12, do phạm lỗi từ phía sau nhằm ngăn Celta Vigo phản công, Fran Garcia phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Một phút sau đó, hậu vệ trái của Real tiếp tục phạm lỗi từ phía sau, dẫn đến thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp.

Nhưng việc thiếu bình tĩnh không chỉ khiến Real mất một người. Phút 90+1, Alvaro Carreras phải nhận thẻ vàng đầu tiên do vung tay hai lần phản đối trọng tài không cho đá phạt nhanh, rồi nhận thẻ vàng thứ hai do tiếp tục phản đối.

Sau khi mất hai người, nhiều cầu thủ Real nổi giận với trọng tài. Hệ quả là Endrick, cầu thủ không được thi đấu, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trọng tài phạt thẻ đỏ đối với Alvaro Carreras trong trận Real thua Celta Vigo 0-2 ở vòng 16 La Liga tối 7/12. Ảnh: EFE

Theo cựu trọng tài Iturralde Gonzalez, các quyết định đuổi người của đồng nghiệp Quintero đều chính xác. Với Garcia, hai pha phạm lỗi đều rõ ràng và đáng bị phạt. "Anh ta dẫm lên đối thủ ở pha phạm lỗi thứ hai. Hành động đó đáng bị phạt thẻ vàng, và nếu đã nhận một thẻ rồi thì đó là thẻ đỏ", cựu trọng tài nói.

Iturralde cũng trách Carreras vì hậu vệ này liên tục phản đối trọng tài trên sân. "Bạn không thể làm vậy. Đó là sai lầm không thể giải thích", ông nói.

Trong khi Iturralde ủng hộ các quyết định của Quintero, kênh truyền hình nội bộ RMTV phản đối cả trong và sau trận đấu. Theo kênh này, trọng tài thể hiện quá tệ, đưa ra những quyết định vô lý, dễ dãi trước việc Celta Vigo câu giờ và quá nghiêm khắc với Real.

"Dù không ảnh hưởng đến tỷ số, màn thể hiện của Quintero thật đáng chê trách. Rõ ràng ông ta đang cố gắng giành lấy những phần thưởng giống như dưới thời Negreira", RMTV không quên nhắc lại Negreira - cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha bị cáo buộc nhận tiền của Barca.

Theo cáo buộc, các công ty liên quan Negreira nhận 9 triệu USD từ Barca trong giai đoạn 2001-2018. Cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài và Barca giải thích rằng khoản tiền là để trả cho các báo cáo kỹ thuật và tư vấn về trọng tài một cách hợp pháp. Tòa án Tây Ban Nha đã bác bỏ cáo buộc.

Trên sân nhà hôm qua, Real thua bàn đầu tiên ở phút 54, khi để Williot Swedberg dứt điểm cận thành. Hai phút sau khi mất cầu thủ thứ hai, đội chủ nhà thua bàn thứ hai. Swedberg tiếp tục tỏa sáng, phá bẫy việt vị rê qua Thibaut Courtois và đẩy bóng vào khung thành trống.

Trận thua Celta Vigo khiến Real kém đầu bảng Barca bốn điểm. Thầy trò Xabi Alonso hiện xếp thứ hai với 36 điểm, hơn Villarreal đúng một điểm. Nếu thắng trận đấu muộn, Villarreal sẽ chiếm vị trí thứ hai của Real.

Thanh Quý (theo AS, Marca)