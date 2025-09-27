Tranh cãi việc chở ngựa lùn trong cốp xe ở Đức

Tài xế khăng khăng chở chú ngựa nhỏ trong cốp xe là không sai; còn cảnh sát giải thích đằng sau sự dễ thương này là rủi ro khi va chạm, con vật 150 kg có thể sinh lực 7,5 tấn, đủ đè chết người.

Hôm 15/9, tờ Spiegel đưa tin cảnh sát ở Alsdorf, gần Aachen, đã chặn một chiếc ôtô màu hồng đáng ngờ sau khi nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ qua cửa sổ phía sau.

Khi mở cốp xe, cảnh sát nhìn thấy một chú ngựa lùn giống Shetland đang đứng trên một tấm thảm trải ở hàng ghế sau đã được dựng lên. Con vật thảnh thơi với một xô thức ăn trước mặt.

Nó có vẻ khá bình tĩnh, cho thấy đây không phải là lần đầu tiên được chở theo, và người phụ nữ dường như không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Chú ngựa lùn nặng khoảng 150 kg trong cốp xe. Ảnh: Cảnh sát Aachen

Trong bối cảnh này, cảnh sát chỉ ra rằng việc hàng hóa được đóng gói không đúng cách hoặc không được cố định chắc chắn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tai nạn. Các thử nghiệm va chạm của Hiệp hội ô tô ADAC từ năm 2024 cho thấy trong một vụ va chạm trực diện ở tốc độ chỉ 50 km/h, lực tác động lên hàng hóa có thể tăng gấp 50 lần trọng lượng của nó.

Đối với chú ngựa con nặng 150 kg, điều này tương đương với lực lên tới 7,5 tấn có thể tác động lên người ngồi trong xe, gây tử vong.

Dây dắt ngựa rất có thể không chịu được tải trọng này, gây nguy hiểm đáng kể đến tính mạng của ngựa, người lái xe và những người tham gia giao thông khác. "Mặc dù là chú ngựa nhỏ, nhưng không nên nhốt trong cốp xe mà phải dùng xe chở ngựa", cảnh sát nhấn mạnh.

Nữ tài xế khăng khăng "thế là an toàn rồi" và rằng đi rất chậm nên không sao". Cô khẳng định không sai, từ chối nộp phạt 35 euro. Cô bị ngăn cản không cho tiếp tục hành trình với chú ngựa ở ghế sau xe mà phải dắt bộ về.

Hiện, tài xế nhận một thông báo phạt. Điều này đồng nghĩa cô sẽ có một phiên điều trần tại tòa án để tranh luận về việc mình có thực sự vi phạm không.

Sau phiên điều trần, thông báo phạt sẽ được gửi đi, nêu rõ chi tiết về hành vi vi phạm và các biện pháp trừng phạt (phạt tiền, trừ điểm, cấm lái xe). Người bị phạt sau đó vẫn có thể nộp đơn phản đối khoản tiền phạt trong một khoảng thời gian nhất định, có thể dẫn đến thủ tục tố tụng chính thức tại tòa án.

Tại Đức, không chỉ người lái xe, mà cả người chủ xe và người chất hàng đều có trách nhiệm về việc chằng buộc hàng hóa cho đúng quy định và đều có thể bị phạt nếu có sai phạm. Luật quy định rất chi tiết về cách thức chằng buộc, che chắn hàng hóa trên xe. Thậm chí quy định dây chằng buộc hàng hóa cũng phải hợp lệ, đủ chịu lực tối đa và chỉ được phép có độ hao mòn tối đa 10%.

Để đảm bảo an toàn khi chất đồ lên xe, cảnh sát khuyên: Vật nặng nên được đặt ở dưới cùng cốp xe, vật nhẹ hơn ở; hàng hóa không được vượt quá mép trên của tựa lưng ghế sau...

Hải Thư