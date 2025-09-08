Tranh cãi việc chi 43.000 USD để bắn gấu Bắc Cực

Hoạt động săn gấu Bắc Cực gây tranh cãi ở Canada nhưng dân bản địa cho rằng họ không cần người ngoài dạy sống đúng cách.

Công ty du lịch Huntin' Fool đang gây nhiều tranh cãi khi mở đặt chỗ những chuyến săn gấu Bắc Cực giá 43.000 USD tại khu vực vòng Bắc Cực, Canada, vào năm 2026, kèm theo cơ hội săn hải mã. Trên website chính thức, công ty đã đăng tải hình ảnh những du khách tươi cười chụp ảnh bên xác gấu Bắc Cực.

Thông báo của công ty này viết: "Hãy chuẩn bị cho trải nghiệm độc đáo khi tham gia chuyến săn bắn tại một trong những vùng hoang dã cuối cùng của hành tinh. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia bản địa dày dạn kinh nghiệm, bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào khi khám phá Bắc Cực".

Quá trình săn bắn được thực hiện bằng thuyền, xe trượt tuyết hoặc đội chó kéo. Khi phát hiện gấu, thợ săn và hướng dẫn viên sẽ tiếp cận con mồi bằng cách đi bộ. Các thợ săn được trang bị súng trường công suất cao và phải trả thêm 5.000 USD nếu muốn mang da và sọ gấu về nhà.

Minh họa thợ săn nhắm bắn gấu Bắc Cực. Ảnh: Daily Star

Nhà cung cấp dịch vụ này đã hoạt động ở miền Bắc hơn 25 năm và tự giới thiệu đã "xây dựng được mối quan hệ bền chặt với cộng đồng bản địa". Bên cạnh gấu Bắc cực, họ còn tổ chức các buổi săn hươu caribou, bò xạ hương, gấu xám Bắc Cực, sói và chồn."

Tổ chức bảo vệ động vật PETA kêu gọi chính phủ Anh cấm thợ săn Anh mang các bộ phận động vật từ hoạt động săn bắn chiến lợi phẩm về nước. Mimi Bekhechi, Phó Chủ tịch PETA khu vực Anh và châu Âu, tuyên bố chỉ những người có tâm lý rối loạn mới tham gia hoạt động này. Bà gọi săn bắn chiến lợi phẩm là "sự khát máu" và kêu gọi chính phủ Anh cần đóng các kẽ hở pháp lý để ngăn chặn hành vi này.

Hồi tháng 5, câu chuyện du lịch săn gấu Bắc cực cũng gây nhiều tranh cãi khi Suha Derbent và Murat Uslu, hai nhiếp ảnh gia từ Thổ Nhĩ Kỳ, đăng tải video phản đối hoạt động này.

Một video do hai du khách đăng tải khi đến Arctic Bay, Nunavut, Canada với những bình luận tiêu cực về săn gấu Bắc Cực đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Inuit tại lãnh thổ này. Du khách đã chỉ trích việc săn bắn thể thao, tin rằng đây là sự bất công không thể chấp nhận.

Con gấu Bắc Cực săn mồi ở Nunavut. Ảnh: CBC

Ở Nunavut, săn bắn thể thao được quản lý nghiêm ngặt thông qua hệ thống cấp phép, với số lượng thẻ săn gấu Bắc Cực hạn chế được phân bổ hằng năm cho các Tổ chức Thợ săn và Bẫy thú địa phương. Các tổ chức này quyết định liệu có sử dụng thẻ cho săn bắn thể thao hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với CBC News khi vừa rời Arctic Bay, Derbent cho biết họ bị ngăn cản khi cố gắng đến gần mép băng để chụp ảnh vì khu vực này có các thợ săn thể thao. Do đó, hai nhiếp ảnh gia đã không chụp được ảnh gấu Bắc cực như dự định. Ông cũng xin lỗi người Inuit, cho biết không có ý định xúc phạm văn hóa của họ.

Nooks Lindell, người bản địa, cho rằng họ không cần người ngoài chỉ bảo nên sống thế nào. Lindell nhấn mạnh người Inuit đã sống hòa hợp với thiên nhiên từ lâu đời và hệ thống cấp phép giúp duy trì số lượng gấu Bắc Cực ổn định.

"Nếu có vấn đề, đó là việc của người Inuit, không phải người ngoài", ông nói.

Paul Irngaut, Phó Chủ tịch Nunavut Tunngavik Inc. - tổ chức đại diện pháp lý cho người Inuit tại Nunavut - cho biết săn bắn thể thao mang lại lợi ích cho cộng đồng. Cả cộng đồng được hưởng lợi, từ người thợ may quần áo cho thợ săn đến việc thịt được chia sẻ cho mọi người. Ông cũng cảnh báo các cộng đồng cần cẩn trọng với du khách và yêu cầu họ tìm hiểu trước khi đưa ra nhận xét.

Chris Mitchell, người đứng đầu Arctic Bay Adventures, cho biết quy định địa phương cấm du khách tiếp cận gần khu vực săn bắn. Khi hai nhiếp ảnh gia cố gắng đến gần mép băng, họ bị yêu cầu rời đi. Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người bản địa, hai nhiếp ảnh gia đã xóa video.

Hoài Anh (Theo Express, CBC)