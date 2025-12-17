Tranh cãi về vụ HLV Shin Tae-yong 'hành hung học trò cũ'

Việc HLV Shin Tae-yong tát vào má Jung Seung-hyun thời còn dẫn dắt Ulsan HD khơi mào tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc, khi trung vệ này quả quyết đã bị thầy hành hung.

Video do báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo công bố tuần trước là một phần tư liệu lưu trữ trong quá trình sản xuất phim tài liệu của CLB Ulsan HD, ghi lại cảnh HLV Shin Tae-yong gặp lại học trò cũ Jung Seung-hyun thời còn dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Trong ngày đầu tiên tiếp quản ghế nóng Ulsan HD hồi tháng 8, ông Shin tươi cười bắt tay từng cầu thủ. Nhưng khi nhìn thấy trung vệ 31 tuổi, HLV này lại dùng tay phải tát nhẹ vào má.

HLV Shin Tae-yong bị tố hành hung học trò cũ HLV Shin tát má Jung Seung-hyun.

Khi mùa giải 2025 kết thúc và HLV 55 tuổi rời Ulsan UD vì bị sa thải chỉ sau 65 ngày, Jung lên tiếng cáo buộc Shin hành hung anh. "Dù là bạo lực tình dục hay hành hung, nếu người nhận cảm thấy đó là hành hung thì đó chính là hành hung, bất kể ý định của kẻ gây ra", hậu vệ này công khai chỉ trích. "Tôi tin rằng các cầu thủ khác cũng đồng quan điểm".

Dư luận Hàn Quốc có nhiều quan điểm trái chiều về ý định và mức độ trong hành động của người từng dẫn dắt tuyển nước này từ năm 2017 đến 2018. Một số cho rằng lực tát quá nhẹ để có thể coi là hành hung, khẳng định phần má của trung vệ này không hề có thương tích. Số khác xem đó là cảnh tượng bình thường giữa HLV và những học trò thân thiết.

Nhưng cũng có nhiều CĐV phản bác lại. Một người lập luận: "Vấn đề chính là bản chất hành động, chứ không phải mức độ. Cần xét đến cảm giác nhục nhã mà Jung Seung-hyun cảm nhận trước mặt các đồng đội khác. Một HLV sử dụng bạo lực không nên được phép dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào".

Trước làn sóng tranh cãi hiện tại, HLV sinh năm 1970 nói rằng đó chỉ là cử chỉ vui mừng khi gặp lại học trò cũ. "Đó là biểu hiện của sự thân thiết. Nếu Seung-hyun cảm thấy đó là hành hung, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, nếu thực sự có hành hung hoặc lăng mạ bằng lời, tôi sẽ không đảm nhận bất kỳ vị trí HLV nào trong tương lai", ông Shin nói, và bác bỏ cáo buộc.

HLV Shin trao đổi với Jung Seung-huyn trong một trận đấu của Ulsan HD ở AFC Champions League Elite. Ảnh: Bola

HLV Shin thay vị tiền nhiệm Kim Pan-gon hồi đầu tháng 8, nhưng nhanh chóng sau đó bị Ulsan HD sa thải vì chịu trách nhiệm cho thành tích yếu kém và những mâu thuẫn nội bộ. Truyền thông Hàn Quốc khi ấy đưa tin giữa ông Shin và các học trò xung khắc trong giao tiếp và phương pháp huấn luyện.

Trong buổi họp báo sau một trận đấu tại AFC Champions League Elite ngày 1/10, ông đề cập đến việc "đại tu đội hình" mà không tham khảo ý kiến ban lãnh đạo CLB, khiến phía lãnh đạo cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó, một cầu thủ giấu tên đã lan truyền bức ảnh túi gậy đánh golf của HLV Shin trên xe buýt của đội, kèm theo đó là những tin đồn về sự lơ là của ông. Ngày 9/10, cựu HLV trưởng tuyển Indonesia bị sa thải.

Sau khi rời Ulsan HD, ông Shin phủ nhận các tin đồn và cho rằng ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên tham khảo ý kiến một chiều, trong khi ông chỉ xung đột với một số cầu thủ kỳ cựu. Trong trận đấu đầu tiên sau khi HLV Shin bị sa thải, tiền đạo Lee Chung-yong của Ulsan HD đã ăn mừng bàn thắng bằng động tác giả vờ đánh golf, khiến tranh cãi càng thêm gay gắt.

Về cái tát vào má trung vệ Jung Seung-hyun, trừ khi cầu thủ này chính thức kiện tội hành hung đối với HLV Shin, vụ việc theo truyền thông Hàn Quốc cho biết có lẽ sẽ được khép lại mà không truy tố.

