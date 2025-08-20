Tranh cãi về trận MMA 'gây ức chế nhất Việt Nam'

Khánh HòaTrận đấu giữa Trần Minh Nhựt, đệ tử của Johnny Trí Nguyễn, với Bạch Văn Nghĩa gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí được xem là trận MMA gây ức chế nhất lịch sử LION Championship.

Cuộc đấu hôm 16/8 tại Nha Trang, Khánh Hòa nhằm chọn ra người tranh đai cùng nhà vô địch hạng 60kg LION Trần Ngọc Lượng. Vì vậy, Bạch Văn Nghĩa và Trần Minh Nhựt được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận chiến đúng nghĩa.

Nhựt, 36 tuổi, là võ sĩ giàu kinh nghiệm với thành tích bốn thắng, bốn thua ở MMA Pro. Anh được xem như cánh tay phải của HLV Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong. Nghĩa ít hơn 14 tuổi, là võ sĩ đang lên của làng MMA.

Trần Minh Nhựt (trái) thi đấu với Bạch Văn Nghĩa (phải) ở hạng 60kg tại LION Championship 25, diễn ra tại Quảng trường Cam Ranh, Khánh Hòa ngày 16/8/2025. Ảnh: LION

Tuy nhiên, màn trình diễn của cả hai không đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí gây khó chịu cho khán giả. Diễn ra đủ năm hiệp với 25 phút, nhưng Minh Nhựt và Văn Nghĩa chủ yếu nhấp nhả thăm dò, tung đòn gió và múa quyền. Trọng tài Hoàng Mạnh Tùng ba lần phải dừng trận đấu để nhắc nhở cả hai thi đấu tích cực hơn, trong đó có hai lần trừ mỗi người một điểm. Bên ngoài lồng bát giác, HLV Johnny Trí Nguyễn chỉ cười và không đưa ra phản ứng nào hay lên hỗ trợ võ sĩ giữa các hiệp.

Vì bức xúc, nhiều khán giả đã phản ứng. Một người nói: "Tiền có phải lá mít đâu mà múa lấy tiền như vậy. Võ sĩ đánh như thế không đúng. Đánh phải đẳng cấp, phải đánh ra đòn thế, đòn quyền, chứ múa như vậy không được".

Phải từ hiệp ba, Nghĩa mới có những pha quật ngã (takedown), nhưng không tạo ra được khó khăn trước đối phương có cơ thể linh hoạt. 25 phút trận đấu kết thúc mà hai võ sĩ không ai bị xây xát. Chung cuộc, Nghĩa thắng nhờ tính điểm đồng thuận từ trọng tài.

Bạch Văn Nghĩa (trái) giành chiến thắng trước Trần Minh Nhựt nhờ tính điểm đồng thuận từ ba trọng tài. Ảnh: LION

Một fanpage chuyên MMA Việt Nam miêu tả đây là "cuộc chiến cho giấc ngủ". Trên fanpage LION, nhiều bình luận cũng chỉ trích tinh thần thi đấu của võ sĩ và cảm thấy lãng phí 25 phút cho trận đấu này.

"Trận đấu dở nhất giải mà tôi từng xem. Ức chế khủng khiếp", tài khoản Tara Kim viết.

"Như bình luận viên nói, sát thương Minh Nhựt gây ra cho đối thủ trong năm hiệp là 0%", @Phan Đức Quý bình luận.

@Hiếu Nghĩa viết: "Mình không công kích ai cả nhưng cách né đạn lộ liễu như anh Nhựt thì chẳng có tinh thần thượng võ cống hiến tôn trọng khán giả gì cả, đặc biệt anh võ sĩ đang xếp hạng cao. Trong trường hợp này, có nhiều cách làm chuyên nghiệp hơn như lên hay xuống hạng cân, hoặc từ chối trận này, nhưng không hiểu sao đội anh lại chọn cách này".

Vừa giúp Trần Ngọc Lượng đánh bại Lê Văn Tuần để giành đai LION 60kg, HLV Nguyễn Hoài Nam của đội AGOGE cho rằng trận này không có gì để xem, không có gì để nói và không phải thể thao chuyên nghiệp.

Lập tức, HLV Johnny Trí Nguyễn đăng đàn để phản biện, cho rằng có rất nhiều điều để nói, chỉ là không nói. "Liên Phong không đặt nặng thắng thua bằng tiếng cổ vũ của khán giả, và chưa từng có võ sĩ Liên Phong nào lên sàn LION mà muốn nhờ vào kết quả của giám định", Johnny cho hay. "Tôi chưa từng có mặt ở góc đài mà không lên hỗ trợ võ sĩ giữa các hiệp. Nhưng, cứ để nó là trận MMA gây ức chế nhất từ trước đến giờ, với một vài bí ẩn đi".

Johnny Trí Nguyễn theo dõi trận đấu ngoài lồng bát giác. Ảnh: Chụp màn hình

Phát biểu của chưởng môn Liên Phong MMA khiến nhiều người không đồng tình vì thiếu tính cống hiến. Ông được cho đã đi ngược phát biểu trước đây về tư duy MMA. Theo đó, Johnny Trí Nguyễn từng nói: "Tư duy của tôi như tuyển Brazil trong bóng đá, phải luôn chủ động tấn công. Vì thế, đôi khi cũng phải thua. Muốn phát triển bộ môn này cần làm trận đấu càng hấp dẫn càng tốt. Chúng ta có thể làm một bộ phim an toàn, nhưng nếu chủ động và quyết liệt cũng có thể làm một bộ phim hay".

Việc Minh Nhựt thi đấu thiếu tích cực được cho nhằm giữ sức và tránh chấn thương. Võ sĩ 36 tuổi chuẩn bị tranh đai hạng 59kg với Mùi Trọng Vinh ở Gods of Martial Arts (GMA) 08, diễn ra vào ngày 6/9 tại TP HCM. Đây là giải đấu do chính Johnny Trí Nguyễn khởi xướng và phát triển.

Võ đường Liên Phong được sáng lập từ những năm 1930 bởi võ sĩ Nguyễn Chánh Minh, biệt danh "Nhạn trắng Cà Mau". Johnny Trí Nguyễn (Nguyễn Chánh Minh Trí) là cháu nội, đã kế thừa truyền thống gia đình, đồng thời phát triển võ đường Liên Phong theo phong cách của võ thuật tổng hợp MMA từ năm 2012.

Liên Phong và cá nhân Johnny Trí Nguyễn được xem là có công trong việc tiên phong phát triển MMA tại Việt Nam. Võ sĩ nổi tiếng nhất từ võ đường này là Trần Quang Lộc, từng giữ đai 70kg LION và là một trong những người đầu tiên của Việt Nam tiến ra ONE Championshop – giải võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á.

Johnny Trí Nguyễn sinh tại Bình Dương, 8 tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong seriesThe Continental: From the World of John Wick- tiền truyện về John Wick, đóng cùng bạn gái Nhung Kate.

Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

