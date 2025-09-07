Tranh cãi về lối sống 'đối xử với vợ như công chúa'

MỹCourtney Palmer, 37 tuổi, ở bang Utah (Mỹ) gây rất nhiều cuộc tranh luận trên TikTok bởi theo đuổi lối sống "vợ phải được đối xử như công chúa".

Palmer từng sống ở New York và chuyển đến Utah cùng chồng là David, làm việc lĩnh vực quảng cáo. Cô tự nhận mình là người vợ nội trợ theo phong cách truyền thống.

Bắt đầu từ giữa tháng 6, cô trở thành influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) với tài khoản @courtney_joelle nhờ tạo ra trào lưu "princess treatment" (được đối xử như công chúa) thu hút hàng triệu lượt xem nhưng gây tranh cãi lớn vì lối sống nữ tính cực đoan.

Cụ thể, Palmer không tự buộc dây giày mà chờ chồng làm. Cô không giao tiếp bằng mắt hay nói chuyện với nhân viên phục vụ khi ăn ngoài. Cô cũng không mở cửa, gọi món hay thanh toán. Tất cả được coi là nhiệm vụ của chồng.

Cô cho biết những hành vi này giúp thể hiện tính nữ và cho phép chồng thể hiện phong cách đàn ông. "Đây là cách tự chăm sóc bản thân, phản ánh khát khao về nam giới lịch thiệp ngày càng hiếm gặp", cô nói.

Cộng đồng mạng phản ứng mạnh với các tuyên bố của Palmer. Một người so sánh video đi ăn của cô là thô lỗ với người phục vụ. Tuy nhiên, hàng trăm phụ nữ đã bình luận ngưỡng mộ phong cách của Palmer.

"Nó truyền cảm hứng để họ đòi hỏi sự chăm sóc từ bạn đời", Tammy, 25 tuổi, ở New York, nói. "Tôi mệt mỏi với việc bị đối xử tệ, nội dung của cô ấy khiến tôi cảm thấy được trân trọng". Những người ủng hộ cho rằng lối sống được đối xử như công chúa giúp phụ nữ giảm áp lực trong cuộc sống bận rộn.

Chuyên gia trị liệu Genesis Games, người sáng lập Healing Connections, Miami (Mỹ) cho rằng lối sống này hấp dẫn phụ nữ bởi họ luôn có mong muốn bạn đời thể hiện sự lãng mạn và chủ động.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc thể hiện sự yếu đuối và phụ thuộc hoàn toàn có thể gây hại cho mối quan hệ. Cô nhấn mạnh sự khác biệt giữa yêu cầu hợp lý như đặt chỗ ăn tối, mua hoa hàng tuần hay mở cửa và việc khiến bản thân hoàn toàn nhỏ bé, bất lực trước bạn đời.

Genesis cho rằng những điều Palmer mô tả dựa trên các vai trò giới cứng nhắc, bắt nguồn từ chuẩn mực gia trưởng. "Vai trò giới truyền thống có thể phù hợp với một số người nhưng hạn chế sự linh hoạt, gây tổn thương cả hai giới", cô nói. "Đàn ông sẽ khó xử lý cảm xúc và phụ nữ lệ thuộc sự giúp đỡ".

Huấn luyện viên hẹn hò Sabrina Zohar đồng quan điểm. Cô không ủng hộ các quan điểm gia trưởng trong trào lưu princess treatment. Việc khao khát được đối xử như công chúa dễ tạo ra sự mất cân bằng quyền lực, khiến một người luôn chủ động và người kia chỉ thụ động, đồng thời khuyến khích phụ nữ trốn tránh việc tự quản lý cuộc sống.

Vấn đề của trào lưu nằm ở động lực một chiều, không bền vững và không mang lại sự hài lòng cho cả hai bên.

Genesis Games gợi ý phụ nữ có thể thực hiện phiên bản được "đối xử công chúa" phù hợp bằng cách thực hiện những cử chỉ nhỏ nhưng ý nghĩa với bạn đời. Họ nên cân nhắc về tần suất và trao đổi về kỳ vọng bản thân.

"Tìm sự cân bằng, không nên đi đến cực đoan khiến phụ nữ nhỏ bé hay mờ nhạt trước nam giới và sống đúng với chính mình", cô nói.

Ngọc Ngân (Theo Huff Post, NY Post)