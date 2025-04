Tranh cãi trận đấu vật giữa Zakhar và Hiếu ‘khổng lồ’

Hà Văn Hiếu sinh năm 1985, cao 1,92 m và nặng 130 kg. Anh được xem là tượng đài của làng vật Việt Nam hạng trên 100kg, ở cả nội dung tự do và cổ điển, trước khi giải nghệ năm 2022. Văn Hiếu hiện giữ kỷ lục 15 lần vô địch Quốc gia từ năm 2005, cùng bốn HC vàng SEA Games (2009, 2011, 2019, 2022). Đô vật quê Lạng Sơn cũng từng tham gia đóng phim "Cha cõng con" năm 2017. Sau khi giải nghệ, anh vẫn tham gia công việc trong giới võ thuật, trong đó có làm trọng tài tại Lion Championship, hay đi dự các sới vật làng. Zakhar Dzmitrychenka sinh năm 1996, cao 1,81 m và nặng 94 kg. Anh từng đạt danh hiệu Master of Sports môn vật Belarus, giành HC đồng vật cổ điển thế giới 2018 do Liên đoàn Vật Quốc tế tổ chức, đồng thời vào top 10 giải U23 Thế giới nội dung vật cổ điển. Đô vật này sang Việt Nam năm 2024 và làm việc tại một võ đường ở Nha Trang. Đến tháng 11/2024, anh tham dự sự kiện võ thuật tổng hợp MMA LION Championship 19 ở Phú Quốc. Tại đây, Zakhar thắng áp đảo võ sĩ Việt Nam Trần Quốc Toản ở hạng 84 kg.