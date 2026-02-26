Tranh cãi Thung Ui hiện có đáng trải nghiệm

Ninh BìnhThung Ui, một trong những điểm đến mới đông khách nhất dịp Tết Bính Ngọ, nhận nhiều nhận xét trái chiều về việc nên hay không trải nghiệm dịp đầu năm.

Theo ban quản lý khu du lịch Thung Ui, trong 8 ngày dịp Tết (từ 17/2 đến 25/2), điểm đến này đón 70.000 lượt khách, đông nhất là mùng 3 Tết với 15.000 lượt. Từ khu vực bến thuyền hồ Ngọc đến cụm công trình di tích lịch sử Đài Kính Thiên gắn với nghi lễ tế trời dưới triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý, luôn đông khách. Nhiều người phải xếp hàng cả tiếng để chờ vào cửa khu di tích.

Trước khi mở cửa, khu du lịch Thung Ui - nằm trong vùng lõi Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An - được quảng bá có cảnh quan thung lũng cổ kính và thơ mộng, nổi bật với nhiều góc chụp ảnh đẹp. Các đơn vị lữ hành cũng dự báo Thung Ui trở thành điểm đến mới nổi, hút khách tham quan trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau thực tế trải nghiệm dịp đầu năm, du khách để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hiện tại chưa phù hợp để tham quan do khu du lịch còn đang hoàn thiện.

Khách xếp hàng dài chờ vào cổng khu du lịch Thung Ui sáng mùng 3 Tết. Ảnh: NVCC

Xuân Nguyễn, du khách Hà Nội, đến Thung Ui ngày mùng 3 Tết cho biết địa điểm hoàn thiện được một phần. Không gian gọn gàng, sạch sẽ nhưng cảnh quan còn khá trống, chưa nhiều điểm check in.

"Giá vé 300.000 đồng một người (gồm cả xe điện) tôi cho là cao nếu so với Tràng An", chị Xuân nói.

Theo chị Xuân, từ bãi xe, khách không cần mua vé xe điện 50.000 đồng hay thuê xe ôm vì đi bộ gần 300 m là vào cổng đầu tiên - Địa môn. Việc di chuyển bằng xe điện kín có thể làm khách mất cảm nhận về không khí thiên nhiên xung quanh.

"Nếu chọn một nơi ở Ninh Bình hiện nay, Tràng An vẫn tốt hơn. Có lẽ nên đợi Thung Ui một thời gian nữa", chị Xuân kết luận.

Hoàng Oanh, ở Hà Nội, cho hay nhân viên tại khu du lịch chủ yếu làm thời vụ dịp Tết, thiếu kinh nghiệm khiến hoạt động hỗ trợ còn lộn xộn, khách gặp khó khi muốn hỏi thông tin hướng dẫn.

Ngoài ra, theo chị Oanh, vé vào cửa là dạng vé giấy, có mã check in, khách phải giữ vé suốt hành trình, ra về phải trả lại. Trường hợp làm mất, khách phải chờ thủ tục xử lý. Trong khi đó, tại các điểm du lịch khác, khách chỉ cần quẹt vé một lần duy nhất.

"Tôi thấy không cần thiết. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm, bất tiện và không thoải mái", chị Oanh nói. Chị khuyên khách đến đây chỉ cần mua loại vé 150.000 đồng để tham quan Thung Ui, vì mất thêm 150.000 đồng để đi thuyền trên hồ Ngọc "cũng giống như không đi".

Nhiều ý kiến chia sẻ của du khách được quản trị trang Diễn đàn Việt Giải trí đăng tải hôm mùng 3 Tết cũng có nội dung tương tự. Họ cho rằng "phía sau loạt ảnh triệu view là thực tế vẫn đang hoàn thiện, cảnh quan và tiểu cảnh còn thiếu sự đa dạng, khiến nhiều người hụt hẫng".

Du khách chèo thuyền ngắm cảnh ở Thung Ui. Ảnh: Lê Hoàng

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng Thung Ui là điểm đến mới nên ghé. "Khu du lịch mới, không nhiều khói bụi là một điểm cộng", anh Mạnh Hùng, Hà Nội, cho biết.

Du khách này cho biết khi đến Thung Ui đã tham khảo thông tin, lên từng điện thắp hương, ngắm cảnh và đọc chú thích di tích lịch sử, các bức tượng.

"Đến Thung Ui là được trở về với lịch sử, hiểu thêm rất nhiều về vùng đất này. Ba tiếng ở đây tôi cảm thấy hoàn toàn không nhàm chán", anh nói.

Bảo Chinh, từ Thái Nguyên, nhận xét Thung Ui là điểm check in đẹp với áo dài và cổ phục. Nơi đây nằm trong vùng lõi Tràng An, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hồ nước xanh và các điện thờ cổ kính, mang đến không gian trang nghiêm và mới mẻ cho du khách.

Theo anh Đỗ Việt Hùng, Giám đốc Công ty du lịch Sao Mai, Thung Ui là điểm đến mới được nhiều khách quan tâm. Công ty khi lên chương trình tour Ninh Bình đều nói rõ thông tin về nơi này. Hiện nhiều đoàn khách đặt tour đều chọn ghé qua Thung Ui vì đa phần muốn có trải nghiệm mới. Khách chủ yếu từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, đi lễ đầu năm kết hợp tham quan.

Đại diện Sing Tour cho biết tour một ngày kết hợp cố đô Hoa Lư và Thung Ui đang được nhiều khách quan tâm. Chi phí trọn gói từ Hà Nội khoảng 900.000 đồng, gồm 6-7 khách mỗi tour. Dịp cuối tuần này đã có nhiều người đặt trước.

Du khách tham gia các hoạt động ở Thung Ui dịp Tết. Ảnh: Khu du lịch Thung Ui

Bà Phương Hà, đại diện truyền thông Ban Quản lý chùa Bái Đính - Thung Ui, cho biết khu du lịch đã hoàn thiện hơn 80% hạng mục, chỉ còn khu lưu trú chưa đưa vào hoạt động. Dịp Tết vừa qua, lượng khách tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải, một số dịch vụ chưa thể đáp ứng kỳ vọng.

"Trải nghiệm thời gian đầu còn nhiều bất tiện là điều không tránh khỏi. Ban quản lý tiếp nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện các dịch vụ như cảnh quan cây xanh và các hạng mục phụ trợ", bà Hà cho biết.

Đài Kính Thiên nằm gọn trong thung lũng Mộc Hoàn (Thung Ui) rộng 270 ha, thuộc vùng lõi di sản Tràng An ở phường Tây Hoa Lư, cách chùa Bái Đính gần 3 km.

Theo tài liệu từ Ban quản lý khu du lịch, đây là không gian kiến trúc - tâm linh được tổ chức theo triết lý Tam Tài cổ phương Đông: Trời - Đất - Người. Điểm cốt lõi của triết lý này là con người giữ vai trò trung tâm, đứng giữa Trời và Đất, làm cầu nối để vũ trụ vận hành hài hòa. Đây không chỉ là sắp đặt kiến trúc, mà là một tuyên ngôn triết học sâu sắc của người xưa.

Người xưa tin rằng đây là vùng núi bao bọc - nước hội tụ, không gian sâu, tĩnh và biệt lập. Vì thế, Đàn Kính Thiên Thung Ui được coi là nơi Trời ban phúc cho quốc gia, Thánh ngự bảo hộ sơn hà và Phật chứng cho lòng người hướng thiện.

Tâm Anh