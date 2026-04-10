Tranh cãi sau đề xuất tăng ngoại binh cho các đội V-League

Một số CLB đồng ý tăng ngoại binh từ 4 lên 5 người từ V-League 2026-2027, nhưng nhiều đội phản đối vì áp lực tài chính.

Đề xuất áp dụng cho các CLB dự V-League, với số lượng ngoại binh được đăng ký tăng lên tối đa 5 cầu thủ, hơn một so với hiện tại. Riêng các đội dự giải đấu cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), được đăng tối đa lên 8 ngoại binh, thay vì 7 như hiện tại. Tuy nhiên, mỗi đội trong từng trận đấu chỉ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ, và sử dụng cùng lúc 4 người trên sân.

Đề xuất được hai CLB gửi lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) hồi đầu tuần. Đến hôm qua 9/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - đã gửi công văn lấy ý kiến tới các CLB. Quan điểm của VPF là thực hiện chủ trương của VFF trong nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường tính cạnh tranh cho các giải đấu.

Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng HAGL 3-1 ở vòng 17 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 28/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Các đội Hải Phòng, Công an TP HCM và Becamex TP HCM đồng tình với việc tăng lên 5 ngoại binh. "Số lượng như vậy không làm ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của nội binh, đồng thời tăng chất lượng và sự cạnh tranh", Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn nói với VnExpress. "Chính các ngoại binh cũng có sự cạnh tranh khi một người phải dự bị".

CLB Thanh Hóa cũng đồng ý, nhưng muốn dành suất ngoại binh thứ năm cho cầu thủ Đông Nam Á. Đại diện đội bóng xứ Thanh cho biết: "Các CLB có thêm lựa chọn chất lượng hơn nội bình nhưng với mức phí phải chăng hơn, đồng thời tăng tính kết nối và hình ảnh ở khu vực".

Bên cạnh đó, thay đổi này được cho giúp các CLB dự giải quốc tế hưởng lợi. Các giải đấu của AFC không giới hạn ngoại binh, còn Cup CLB Đông Nam Á đang cho phép mỗi đội dùng 7 ngoại binh trong mỗi trận. Vì vậy, sự lãng phí sẽ càng giảm khi V-League tăng thêm ngoại binh.

Tuy nhiên, những đội phản đối cũng có lý riêng. SLNA đang đối mặt khó khăn ở mùa tới khi chưa có nhà tài trợ chính, vì vậy việc tăng ngoại binh sẽ khiến họ bất lợi hơn phần còn lại.

Giám đốc Điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho rằng đăng ký tối đa 4 và dùng cùng lúc ba ngoại binh trên sân là "phương án phù hợp nhất lúc này". "Chất lượng chuyên môn vẫn được đảm bảo, đồng thời cầu thủ nội có cơ hội thi đấu và tích lũy kinh nghiệm", ông cho hay.

Trong khi đó, CLB Ninh Bình nhấn mạnh việc cầu thủ nội được thi đấu là "yếu tố cốt lõi cho sự tiến bộ dài hạn của bóng đá Việt Nam". Bên cạnh đó, việc tăng ngoại binh làm gia tăng áp lực tài chính trong khi nhiều đội chưa vận hành ổn định, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xin rút lui hay giải thể.

"Các cơ quan quản lý và điều hành cần ưu tiên những vấn đề căn cơ như tăng nguồn tài trợ, nâng cao doanh thu, đồng thời cải thiện chế độ, quyền lợi và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ VFF, VPF, để nâng cao chất lượng tổ chức và điều hành giải. Việc tăng ngoại binh, nếu được xem xét trong tương lai, chỉ nên đặt ra khi quy mô V-League tăng lên từ 16 đến 18 đội", công văn của Ninh Bình gửi VPF có đoạn.

VPF sẽ tổng hợp ý kiến từ các CLB đến 11h ngày mai 11/4.

Hiếu Lương - Đức Đồng