Tranh cãi ly hôn vì đòi chia đều 53 con gà, vịt

Trung QuốcKhi ly hôn, anh Dương và chị Đồ nhờ thẩm phán phân chia đàn gia cầm cùng nuôi dưỡng, do tranh chấp về số lượng bị lẻ và trọng lượng lớn nhỏ không đều.

The Cover đưa tin ngày 5/8, tòa án quận Tiền Phong, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, vừa hòa giải thành công một vụ phân chia tài sản khi ly hôn có yếu tố đặc biệt. Tranh chấp trong vụ án này không phải về nhà cửa, tài sản mà là về đàn gia cầm 53 con mà hai vợ chồng cùng nuôi, gồm 29 con gà, 22 con ngỗng và hai con vịt.

Việc phân chia gặp khó khăn vì số lượng gia cầm là số lẻ và trọng lượng lớn nhỏ không đều.

Hồi tháng 5, anh Dương và chị Đồ ra tòa ly hôn. "Cả hai đều sống ở nông thôn, nguồn thu nhập chính là từ làm nông và chăn nuôi. Người chồng còn làm thuê ở khu vực lân cận lúc nông nhàn", thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Tây giải thích.

Hai vợ chồng không có tài sản đáng kể nào ngoài căn nhà nông thôn tự xây. Vì họ không phải người cùng làng, quy định ở nông thôn chỉ cho phép dân làng đó có quyền sử dụng nhà tự xây trên đất thuộc sở hữu của tập thể. Do đó căn nhà không được phân chia, đôi bên có thể tự thương lượng về quyền sử dụng căn nhà.

Việc phân chia đàn gia cầm trở thành điểm then chốt trong quá trình hòa giải.

Trên tòa, chị Đồ nói: "Ngỗng có con to con nhỏ, vài con to trong đó là do chính tay tôi nuôi". Anh Dương phản bác rằng bản thân cũng chăm nuôi ngỗng nhỏ và gà vịt, đề nghị chia đôi cả con to lẫn con nhỏ. Mỗi bên đều cho rằng mình đóng góp nhiều hơn.

Trước vấn đề này, thẩm phán đề xuất có thể chia đều đàn ngỗng, mỗi người được ba con ngỗng lớn và tám con ngỗng nhỏ, hoặc tính toán chênh lệch dựa trên giá thị trường; hai con vịt có thể chia đều. Tuy nhiên với 29 con gà thì ai sẽ được nhận con gà bị lẻ ra?

Thấy hai bên giằng co, thẩm phán nói: "Vậy thì hãy làm theo nguyên tắc phân chia như vừa rồi. Hoặc chia đều rồi làm thịt con gà còn lại cùng ăn, hoặc bên nào muốn lấy gà thì đền bù cho bên kia".

"Cùng ăn gà đi!", lần này đôi bên đạt được sự ăn ý hiếm thấy. Cuối cùng, họ đồng ý thịt gà làm bữa cơm chia tay trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Thẩm phán Trần giải thích, khi phân chia gia cầm ở nông thôn, cần xem xét chu kỳ sinh trưởng và chi phí chăn nuôi, không thể chỉ đếm số lượng đơn giản. Phương pháp hòa giải "chia tài sản kết hợp tư vấn tình cảm" này vừa tuân thủ quy định pháp luật vừa tôn trọng phong tục tập quán ở nông thôn, đặc biệt phù hợp với các tranh chấp gia đình ở nông thôn.

"Vụ án này phản ánh đặc điểm mới của các vụ ly hôn ở nông thôn hiện nay, thành phần tài sản đơn giản, nhưng những vướng mắc tình cảm lại phức tạp", thẩm phán Trần nói.

Anh Dương và chị Đồ đã tự thương lượng hơn sáu tháng, nhờ người lớn tuổi trong nhà đứng ra hòa giải nhưng không thành công, các con của họ cũng đồng ý không can thiệp. Khi ra tòa, họ không chỉ cần một phán quyết mà còn cần một giải pháp được cả hai bên chấp nhận.

Thẩm phán Trần cho biết thêm rằng dù đưa nhau ra tòa, đôi bên vẫn giữ tình nghĩa cơ bản. Anh Dương chở chị Đồ đến tòa án rồi lại chở về sau khi hòa giải xong. Ngoài ra, khi thẩm phán đề nghị họ có thể thương lượng về quyền sử dụng căn nhà, đôi bên độc lập tài chính nhưng đồng thời có thể chăm sóc lẫn nhau, cả hai đều không phản đối.

Tuệ Anh