Tranh cãi khu resort ở Trung Quốc cho sư tử vào đánh thức khách

Khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Giang Tô gây ra phản ứng trái chiều khi mở dịch vụ cho sư tử con vào phòng gọi khách dậy vào buổi sáng, với mức giá từ 88 USD.

Buổi sáng nhân viên khu nghỉ dưỡng Happy Countryside Resort ở làng Niujiao, thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, dắt sư tử con vào phòng đánh thức khách nhí. Hình ảnh này thu hút nhiều người quan tâm trên mạng. Nhiều khách nhí thích thú với dịch vụ, có trẻ còn bế sư tử lên vuốt ve.

Dịch vụ gọi khách dậy bằng sư tử con diễn ra vào 8-10h hằng ngày, mỗi lần kéo dài 7 phút. Khách sạn có 20 phòng cung cấp hoạt động này, giá từ 88 USD.

Một khách nhí đang chơi đùa với sư tử con tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: United daily

Để đặt dịch vụ, du khách cần ký "thỏa thuận dịch vụ gọi dậy bằng sư tử châu Á". Khách sạn cho biết sư tử con luôn được đi cùng người chăm sóc, du khách được khuyến cáo cẩn trọng về an toàn.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết dịch vụ dùng sư tử gọi khách hợp pháp ở Trung Quốc. Khu nghỉ đủ điều kiện nuôi sư tử và đã đăng ký dịch vụ với cơ quan chức năng. Dịch vụ này cũng đã kín lịch đến hết tháng.

Nhân viên khu nghỉ đang dẫn sư tử vào phòng đánh thức khách. Ảnh: Baidu

Hoạt động đặc biệt này cũng gây ra các phản ứng trái chiều. Nhiều người khen ngợi "độc đáo, tuyệt vời" hay "con tôi sẽ không còn khó gọi dậy vào mỗi sáng nữa". Số khác gợi ý khu nghỉ nên bổ sung thêm gấu con, hổ con để tăng sự thích thú của khách.

Bên cạnh đó, những người cẩn trọng hơn bày tỏ lo ngại con vật sẽ làm khách bị thương vì "dù sao chúng vẫn là động vật hoang dã". Trong bài xã luận đăng ngày 11/11, tờ Beijing Youth Daily nhận định dịch vụ này "lệch chuẩn". Tương tác gần gũi với sư tử con có thể mang lại ký ức khó quên cho trẻ nhỏ nhưng lại có thể xâm phạm quyền động vật.

Tranh cãi tương tự từng xảy ra khi một khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 6 cung cấp dịch vụ gọi dậy bằng gấu trúc đỏ. Sau khi gây xôn xao trên mạng, giới chức địa phương đã yêu cầu khách sạn dừng hoạt động vì vi phạm Luật Bảo vệ động vật hoang dã.

Các khách nhí được sư tử con đánh thức tại giường. Ảnh: SCMP

Tại Trung Quốc, gấu trúc đỏ thuộc nhóm động vật bảo vệ cấp độ hai. Hổ và sư tử thuộc nhóm bảo vệ cấp độ một - mức bảo vệ cao hơn.

"Các dịch vụ gọi thức dậy bằng gấu trúc đỏ hay sư tử con thực chất là lợi dụng động vật để kiếm lợi nhuận. Chúng không hợp pháp xét cả về luật lẫn đạo đức", một bài viết trên tờ Paper ngày 11/11 chỉ trích khu nghỉ dưỡng ở Giang Tô.

Anh Minh (Theo SCMP, NDTV)