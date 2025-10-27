Tranh cãi khi 'Triệu cầu lông' bị xử thua ở chung kết Pickleball

TP HCMViệc tay vợt Trần Ngọc Triệu bị xử thua ở chung kết đôi nam giải D-Joy Tour 2025 Leg 3 vì đến trễ giờ quy định gây nhiều ý kiến trái chiều trong giới pickleball Việt Nam.

Ngọc Triệu, có biệt danh 'Triệu cầu lông', là tay vợt hàng đầu pickleball Việt Nam với sở trường dink (lốp bóng). Ngày 24/10, anh tham dự nội dung đôi nam cùng Trịnh Linh Giang ở D-Joy Tour 2025 Leg 3 tại TP HCM và vượt qua các trận vòng loại để có mặt ở chung kết tối 26/10.

Ngọc Triệu (trái) đứng đôi cùng Trịnh Linh Giang ở D-Joy Tour 2025 Leg 3 tại TP HCM hôm 24/10. Ảnh: D-Joy Pickleball.

Ngày thứ Bảy 25/10, anh bay về Hà Nội để dự một giải ở Bắc Ninh. Trong ngày Chủ nhật 26/10, Triệu trở lại Hà Nội để một giải đấu cùng đồng đội Đạt "trố" và thua tại bán kết trước Minh Quân - Vinh Hiển. Sau đó, Triệu bỏ trận tranh giải ba để bay vào TP HCM dự chung kết với đôi Hoàng Nam - Xuân Đức.

Anh ra sân bay Nội bay đáp chuyến bay vào TP HCM lúc 18h30 và dự kiến hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 20h30. Theo khung thời gian này, "Triệu Cầu lông" sẽ kịp di chuyển về sân D-Joy ở Quận 7 (cũ) TP HCM đánh chung kết lúc 21h30.

Tuy nhiên, do mưa lớn tại TP HCM tối qua, máy bay không thể hạ cánh đúng lịch trình. Trong khi các nội dung chung kết khác của giải đã kết thúc, Ban tổ chức và khán giả vẫn chờ đợi "Triệu cầu lông" xuất hiện để đấu chung kết đôi nam.

Phải mất gần một tiếng đồng hồ lòng vòng, máy bay mới hạ cánh. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn moto tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Ngọc Triệu. Nhưng anh vẫn đến sân thi đấu trễ gần ba giờ. Tại đây, "Triệu cầu lông" có lên tiếng mong đối thủ thông cảm để được thi đấu. Tuy nhiên, cặp Hoàng Nam - Xuân Đức không đồng ý vì đã quá giờ thi đấu quy định.

Vì thế, ban tổ chức xử đôi Ngọc Triệu - Linh Giang thua trận. Hoàng Nam - Xuân Đức giành ngôi vô địch, còn Ngọc Triệu - Linh Giang cũng lên bục nhận giải nhì.

Vì sao Triệu ‘cầu lông’ bị xử thua ở chung kết Pickleball? Ngọc Triệu chạy đến sân thi đấu nhưng trễ gần ba giờ và đối phương từ chối đánh chung kết nên bị xử thua. Video: WOW pikleball

Sự việc nhận nhiều ý kiến trái chiều trên khắp các diễn đàn pickleball. Số đông cho rằng Ngọc Triệu không tôn trọng giải đấu và khán giả khi dự quá nhiều giải đấu, dẫn đến việc di chuyển khó khăn và không kịp giờ đánh chung kết D-Joy Tour 2025 Leg 3 tại TP HCM.

Một CĐV nữ cho biết đã bay từ Hà Nội vào xem giải đấu này và chờ đợi trận chung kết, để rồi phải thất vọng vì trận đấu không diễn ra. "Nếu vì lý do bất khả kháng như sức khoẻ hay thời tiết, khán giả có thể thông cảm. Nhưng chỉ vì VĐV bận đấu giải khác mà đến muộn, có lẽ đã đến lúc cả BTC lẫn các VĐV nên nhìn lại sự chuyên nghiệp của mình", cô viết.

Trong khi đó, ban tổ chức cho biết đã làm việc với các VĐV và tạo điều kiện tốt nhất để trận đấu được diễn ra phục vụ khán giả. Tuy nhiên, Xuân Đức không thể thi đấu giờ quá muộn, vì anh phải về nghỉ ngơi chuẩn bị đi học văn hoá sáng hôm sau. "Chiếu theo quy định, chung tôi phải xử thua Ngọc Triệu - Linh Giang", một thành viên ban tổ chức cho biết.

Sau sự việc, ban tổ chức thông báo hoàn tiền vé cho những khán giả đã mua vé vào sân chờ xem chung kết nếu khán giả có nhu cầu.

Ngọc Triệu (thứ hai từ phải sang) cùng Linh Giang nhận giải nhì, còn cặp Hoàng Nam-Xuân Đức nhận giải nhất tối 26/10 tại sân D-joy. Ảnh: D-Joy Pickleball.

Cũng có một số ý kiến cho rằng đôi Hoàng Nam - Xuân Đức lẽ ra nên thi đấu vì đối thủ đã rất nỗ lực để có mặt. Tuy nhiên, Hoàng Nam cho biết anh từ chối đánh chung kết vì quá mệt mỏi và ức chế khi phải đợi chờ lâu.

"Ban tổ chức thông báo đánh trận cuối lúc 21h30, và chúng tôi đã đồng ý. Nhưng vì thời tiết, anh Triệu không đến đúng giờ", Hoàng Nam viết trên trang cá nhân. Tay vợt này cho biết anh cùng Xuân Đức có trao đổi với ban tổ chức, đề nghị huỷ trận chung kết vì không biết khi nào Ngọc Triệu mới đáp, nhưng nhiều lần không nhận được phán quyết cuối cùng.

Theo Hoàng Nam, anh và Xuân Đức đã chuẩn bị kỹ cho trận chung kết. Sau khi đánh xong trận chung kết đôi nam - nữ, Xuân Đức đi học, rồi quay lại sân để chuẩn bị đánh tiếp trận chung kết đôi nam. "Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả một trận đấu, nên Nam không thể phớt lờ được. Vì không đảm bảo sức khoẻ và tâm lý ức chế, hai chúng tôi đồng ý không đánh chung kết", Hoàng Nam cho biết thêm.

Tay vợt người Tây Ninh cũng gửi lời xin lỗi khán giả đã chờ đợi để xem trận chung kết. "Mong mọi người thông cảm và có thêm một góc nhìn để đánh giá sự việc một cách tổng quan hơn", Hoàng Nam viết.

VnExpress đã liên hệ với tay vợt Ngọc Triệu để hỏi về vụ việc, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Đức Đồng