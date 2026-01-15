Tranh cãi giá vé bảo tàng Louvre tăng gần gấp rưỡi

PhápBảo tàng Louvre điều chỉnh giá vé tăng thêm 45% đối với du khách ngoài châu Âu nhằm bổ sung nguồn thu cho công tác trùng tu và vận hành, nhưng gây ra phản ứng với công chúng và giới chuyên gia.

Từ ngày 14/1, Pháp áp dụng mức vé vào bảo tàng Louvre cao hơn 45% đối với du khách không thuộc Liên minh châu Âu (EU) so với khách châu Âu, nhằm tăng nguồn thu cho công tác trùng tu tại biểu tượng văn hóa của Paris. Động thái này được xem là một trong những bước đi mạnh tay nhất tại châu Âu trong việc áp dụng "giá vé kép", thu phí khác nhau theo xuất xứ du khách.

Khách xếp hàng đợi vào cổng trước Bảo tàng Louvre. Ảnh: AFP

Hình thức này vốn phổ biến ở nhiều quốc gia đang phát triển nhưng hiếm gặp tại châu Âu. Chính sách nhanh chóng vấp phải chỉ trích vì bị cho là mang tính phân biệt đối xử, có thể làm giảm khả năng tiếp cận của một bộ phận du khách nước ngoài thu nhập thấp đến nơi lưu giữ bức Mona Lisa.

Ghi nhận của AFP trong ngày đầu áp dụng cho thấy phản ứng trái chiều. Kevin Flynn, du khách Australia 60 tuổi đến Paris cùng vợ trong một tuần, cho rằng mức vé mới 32 euro (37 USD) với khách ngoài châu Âu là "có thể chấp nhận". "Ở Italy hay Malta, nhiều điểm tham quan cũng có mức giá tương tự với những địa danh quy mô lớn," Kevin Flynn nói.

Ngược lại, Joohwan Tak, du khách Hàn Quốc, nhận định chính sách này "không công bằng". "Chúng ta đều là con người, mức chênh lệch là quá lớn," Tak cho biết.

Marcia Branco, du khách đến từ Brazil, nhận xét nếu đến Ấn Độ, người dân bản địa trả vé thấp hơn người nước ngoài điều đó là hợp lý vì họ có thu nhập thấp hơn. Nhưng khi ở Paris, một quốc gia được cho là giàu có, anh cho rằng cách làm này là không công bằng.

Không chỉ bảo tàng Louvre, nhiều điểm du lịch văn hóa thuộc sở hữu nhà nước của Pháp cũng tăng phí với khách ngoài EU, gồm cung điện Versailles, lâu đài Chambord và nhà hát Opera Quốc gia Paris.

Một phòng trưng bày bên trong bảo tàng Louvre. Ảnh: Louvre

Lý giải về quyết định tăng phí, giới phân tích từ các chuyên trang như The Art Newspaper và France 24 nhận định Louvre đang đối mặt với áp lực tài chính từ ba phía. Trước hết là nhu cầu siết chặt an ninh sau vụ trộm trang sức chấn động trị giá 102 triệu USD hồi tháng 10/2025, buộc bảo tàng phải chi thêm khoảng 15-20 triệu euro mỗi năm để hiện đại hóa hệ thống giám sát. Tiếp đó là tham vọng của siêu dự án "Louvre - New Renaissance" trị giá 1,1 tỷ euro nhằm tái thiết hạ tầng và xây dựng không gian trưng bày riêng cho kiệt tác Mona Lisa. Cuối cùng, trong bối cảnh Chính phủ Pháp cắt giảm ngân sách cho các thiết chế văn hóa, việc thu thêm phí từ du khách quốc tế được xem là bước đi tất yếu để bảo tàng thực hiện mục tiêu tự chủ tài chính.

Chính phủ Pháp cũng lý giải việc tăng giá vì mục tiêu tài chính, cho biết riêng bảo tàng Louvre có thể thu thêm 20-30 triệu euro (24 - 34 triệu USD) mỗi năm để phục vụ sửa chữa.

Các công đoàn tại Louvre phản đối chính sách, cho rằng đây là quyết định "gây sốc về mặt triết lý, xã hội và nhân văn", đồng thời coi là một trong những nguyên nhân dẫn tới các cuộc đình công gần đây. Họ nhấn mạnh bộ sưu tập khoảng 500.000 hiện vật của bảo tàng, gồm nhiều tác phẩm từ Ai Cập, Trung Đông và châu Phi, mang giá trị chung của toàn nhân loại. Công đoàn cũng lo ngại khâu thực thi khi nhân viên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách tham quan.

Học giả Pháp Patrick Poncet so sánh động thái của Pháp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi Mỹ tăng 100 USD phí vào cửa các vườn quốc gia đối với du khách nước ngoài từ ngày 1/1. Trong một bài viết đăng trên báo Le Monde tháng 12/2025, ông nhận định chính sách của Pháp phản ánh "sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc không che giấu", xu hướng đang xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Giới chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đánh giá liệu việc phá vỡ thông lệ châu Âu của quốc gia đón nhiều du khách nhất lục địa này có khiến các điểm đến văn hóa khác làm theo hay không.

Hiện Louvre đang miễn phí cho trẻ vị thành niên mọi quốc tịch và công dân châu Âu dưới 26 tuổi.

Giá vé vào cửa bảo tàng Louvre đã tăng dần theo thời gian trong hơn hai thập niên qua. Đầu những năm 2000, mức vé phổ thông vào khoảng 7 euro (khoảng 8 USD), sau đó được điều chỉnh lên 10 euro (12 USD) vào năm 2011. Gần đây nhất, tháng 1/2024, Louvre tiếp tục nâng giá vé từ 17 euro lên 22 euro (20-26 USD), tương đương mức tăng khoảng 30%, nhằm bù đắp chi phí vận hành và phục vụ công tác tổ chức Thế vận hội Paris 2024.

Giá vé vào bảo tàng Louvre sau khi điều chỉnh

Người mua Giá cũ (trước 14/1/2026) Giá mới (từ 14/1/2026) Mức tăng Du khách ngoài EU/EEA 22 euro (25,6 USD) 32 euro (37,2 USD ) 45.4% Công dân EU/EEA 22 euro (25,6 USD) 22 euro (25,6 USD) Không đổi

Tuấn Anh (Theo AFP)