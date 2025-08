Tranh cãi cốc cà phê giá 120.000 đồng ở Đà Lạt

Cốc cà phê 120.000 đồng tại một quán ở Đà Lạt gây tranh cãi, với một bên cho rằng giá quá đắt so với chất lượng và cảnh quan, nhưng nhiều khách quen lại lên tiếng bảo vệ quán.

Trần Trọng An, du khách Hà Nội, cho biết tới quán cà phê Mê Linh Coffee Garden ở xã Tà Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt hôm 2/8 theo lời gợi ý của tài xế taxi. Nhóm anh An gọi 8 món đồ uống gồm cà phê và trà sữa, trà hoa quả, tổng 870.000 đồng. Theo anh An, quán niêm yết giá rõ ràng nhưng mức giá quá cao so với chất lượng.

Anh so sánh trà sữa loại ngon ở Hà Nội, TP HCM cũng chỉ 60.000-70.000 đồng mỗi cốc - quán bán giá cao gấp đôi. Một cốc Americano ở chuỗi đồ uống nổi tiếng toàn cầu cũng chỉ 60.000 đồng nhưng quán bán 110.000 đồng.

"Giá cả công khai, tôi chấp nhận nhưng cũng tiếc cho Đà Lạt, khí hậu tuyệt vời nên họ bán giá trên trời", anh nói.

Trong sáng 3/8, anh An cũng uống Americano ở một quán có tầm nhìn ra Hồ Xuân Hương, chất lượng tương đương nhưng giá chỉ 60.000 đồng mỗi cốc.

Cốc cà phê 120.000 đồng. Ảnh: NVCC

Câu chuyện cốc cà phê 120.000 đồng của anh An thu hút hơn 3.000 lượt bình luận trên trang cá nhân. Hầu hết cho rằng mức giá quá cao, đặc biệt cốc trà sữa 120.000 đồng. Một số người cũng chia sẻ từng rời khỏi quán ngay sau khi xem thực đơn vì giá cao hơn hẳn so với mặt bằng chung Đà Lạt.

"Tôi cũng bán cà phê ở Đà Lạt mà 25.000 đồng người ta đã kêu đắt", Trang Anh bình luận.

"Thực sự sốc khi nhìn giá" là ý kiến của Phan Hường.

Hóa đơn anh An thanh toán. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, một số khách quen của quán nhấn mạnh mức giá đã bao gồm phí tham quan khu làm cà phê, chụp ảnh tiểu cảnh. "Họ tồn tại hơn chục năm không phải không có lý do", anh Trần Hùng cho biết.

Đại diện quán Mê Linh Coffee Garden nói đã nắm được chia sẻ của anh An và khẳng định đây là lần đầu tiên họ gặp sự cố như vậy. Người này cho biết nhiều khách đến thắc mắc giá cao đều được giải thích do quán sử dụng hạt cà phê chồn Arabica - giá bán ra khoảng 4,8 triệu đồng mỗi kg; trà sữa hay trà trái cây được "dùng đồ tươi, nguyên liệu tuyển chọn".

Mức giá đã bao gồm chi phí tham quan khu nuôi chồn và sản xuất cà phê chồn, chụp ảnh tiểu cảnh. Ngoài ra, quán còn có nhạc sống do nghệ sĩ địa phương biểu diễn từ sáng đến chiều để phục vụ khách uống nước.

Khu nuôi chồn của quán. Ảnh: Mê Linh Coffee Garden

Đại diện quán cũng cho biết mọi khách đến đều được tư vấn rõ ràng về mức giá, những dịch vụ đi kèm nên họ được khách ủng hộ suốt 15 năm qua.

Tuy nhiên, anh An lại cho biết không nhận được tư vấn, nhận xét tổng thể quán "không có gì đáng tham quan" và nhà vệ sinh "hơi hôi".

Theo một chuyên gia cà phê đặc sản ở Hà Nội, cà phê chồn được xếp vào dạng "cà phê đặc biệt" do quy trình, cách thức sản xuất lạ. Người này từng thử nhưng không thấy hương vị đặc biệt. Tuy nhiên, mức giá cao của loại cà phê này - dù là chồn nuôi nhốt - vẫn có thể chấp nhận được nếu niêm yết công khai.

Tú Nguyễn