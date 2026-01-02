Tranh các loài vật sống động như thật

Từ nhỏ, họa sĩ đã có niềm yêu thích côn trùng, bò sát và lưỡng cư. Anh nuôi chúng ở nhà, quan sát và vẽ lại. Lớn lên, Kim Young-sung muốn thi vào trường nghệ thuật nhưng bị bố mẹ phản đối. Sau hai năm, họ nhận ra anh không thể sống thiếu hội họa nên đã chấp thuận.

Theo Yonhap News, Kim Young-sung thường làm việc hơn 12 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên có những tranh khiến anh mất cả năm hoàn thành để đạt được độ chân thực cao.