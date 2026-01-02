Tranh các loài vật sống động như thật

Dịp kết thúc năm, họa sĩ Kim Young-sung đăng video ghi lại hình ảnh của anh bên các tác phẩm cực thực, gửi lời chúc năm mới. Trong đó, họa sĩ giới thiệu những bức vẽ ốc sên, ếch, cá sống động. Video: Instagram nhân vật
Loài vật trong tranh của Kim Young-sung được khắc họa chi tiết, tỉ mỉ. Tác phẩm ốc sên đang bò trên một khối kim loại này từng xuất hiện ở triển lãm của họa sĩ tại Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 11/2025.
Loài vật trong tranh của Kim Young-sung được khắc họa chi tiết, tỉ mỉ. Tác phẩm ốc sên đang bò trên một khối kim loại này từng xuất hiện ở triển lãm của họa sĩ tại Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 11/2025.
Những sáng tác của Kim Young-sung đều thuộc chủ đề Nothing. Life. Object, do họa sĩ thực hiện từ năm 2006. Anh thường vẽ các con vật nhỏ, côn trùng, lưỡng cư bị tách khỏi môi trường sống hoặc nhốt trong bình thủy tinh. Theo trang Saatchi art, anh sử dụng bút pháp tương phản để nói đến việc thiên nhiên bị hủy hoại do lối sống hiện đại hóa của con người.
Những sáng tác của Kim Young-sung đều thuộc chủ đề Nothing. Life. Object, do họa sĩ thực hiện từ năm 2006. Anh thường vẽ các con vật nhỏ, côn trùng, lưỡng cư bị tách khỏi môi trường sống hoặc nhốt trong bình thủy tinh. Theo trang Saatchi art, anh sử dụng bút pháp tương phản để nói đến việc thiên nhiên bị hủy hoại do lối sống hiện đại hóa của con người.
Từ nhỏ, họa sĩ đã có niềm yêu thích côn trùng, bò sát và lưỡng cư. Anh nuôi chúng ở nhà, quan sát và vẽ lại. Lớn lên, Kim Young-sung muốn thi vào trường nghệ thuật nhưng bị bố mẹ phản đối. Sau hai năm, họ nhận ra anh không thể sống thiếu hội họa nên đã chấp thuận.
Theo Yonhap News, Kim Young-sung thường làm việc hơn 12 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên có những tranh khiến anh mất cả năm hoàn thành để đạt được độ chân thực cao.
Từ nhỏ, họa sĩ đã có niềm yêu thích côn trùng, bò sát và lưỡng cư. Anh nuôi chúng ở nhà, quan sát và vẽ lại. Lớn lên, Kim Young-sung muốn thi vào trường nghệ thuật nhưng bị bố mẹ phản đối. Sau hai năm, họ nhận ra anh không thể sống thiếu hội họa nên đã chấp thuận.
Theo Yonhap News, Kim Young-sung thường làm việc hơn 12 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên có những tranh khiến anh mất cả năm hoàn thành để đạt được độ chân thực cao.
Bức tranh có kích thước 80x80 cm, chất liệu dầu trên vải.
Kim Young-sung, 53 tuổi, sinh ở Seoul, Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp ngành nghệ thuật tại Đại học Hongik năm 1997. Họa sĩ từng đoạt giải triển vọng cuộc thi Korea Youth Biennale năm 1996, giải khuyến khích Cuộc thi nghệ thuật MBC năm 1997, tổ chức nhiều triển lãm cá nhân trong và ngoài nước.
Bức tranh có kích thước 80x80 cm, chất liệu dầu trên vải.
Kim Young-sung, 53 tuổi, sinh ở Seoul, Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp ngành nghệ thuật tại Đại học Hongik năm 1997. Họa sĩ từng đoạt giải triển vọng cuộc thi Korea Youth Biennale năm 1996, giải khuyến khích Cuộc thi nghệ thuật MBC năm 1997, tổ chức nhiều triển lãm cá nhân trong và ngoài nước.
Họa sĩ Leon Fouche, 43 tuổi, cũng được biết đến với tranh về động vật hoang dã giống ảnh chụp. Trong hình, anh vẽ con báo đang giận dữ, kích thước 48x32 cm. Theo họa sĩ, loài báo mang vẻ đẹp tinh tế, là chủ đề yêu thích của anh.
Họa sĩ Leon Fouche, 43 tuổi, cũng được biết đến với tranh về động vật hoang dã giống ảnh chụp. Trong hình, anh vẽ con báo đang giận dữ, kích thước 48x32 cm. Theo họa sĩ, loài báo mang vẻ đẹp tinh tế, là chủ đề yêu thích của anh.
Trong một cuộc phỏng vấn với Art and Colour 365, họa sĩ nói thích hội họa từ nhỏ, thường sử dụng bút chì để vẽ. Anh sống gần một khu bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời hay đến thăm các khu bảo tồn ở châu Phi. Tại đó, họa sĩ chụp ảnh động vật, chim chóc, phong cảnh xung quanh để làm tư liệu cho các bức vẽ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Art and Colour 365, họa sĩ nói thích hội họa từ nhỏ, thường sử dụng bút chì để vẽ. Anh sống gần một khu bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời hay đến thăm các khu bảo tồn ở châu Phi. Tại đó, họa sĩ chụp ảnh động vật, chim chóc, phong cảnh xung quanh để làm tư liệu cho các bức vẽ.
Trong loạt tranh, Leon Fouche thường điều chỉnh bố cục, làm sáng vùng tối, tăng sắc thái ấm, làm mờ hậu cảnh để tập trung vào chủ thể. Anh cũng tham khảo vài bức ảnh để chọn lọc chi tiết cho tác phẩm của mình.
Bên cạnh công việc họa sĩ, nhiếp ảnh gia, Leon Fouche còn là nhà bảo tồn động vật. Anh thường quyên góp những bức vẽ và doanh thu bán tranh cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã.
Trong loạt tranh, Leon Fouche thường điều chỉnh bố cục, làm sáng vùng tối, tăng sắc thái ấm, làm mờ hậu cảnh để tập trung vào chủ thể. Anh cũng tham khảo vài bức ảnh để chọn lọc chi tiết cho tác phẩm của mình.
Bên cạnh công việc họa sĩ, nhiếp ảnh gia, Leon Fouche còn là nhà bảo tồn động vật. Anh thường quyên góp những bức vẽ và doanh thu bán tranh cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã.
Họa sĩ người Canada Nick Sider, 38 tuổi, nổi tiếng với những bức họa về các loài thú dữ như sư tử, hổ, báo. Anh sử dụng acrylic, chất liệu dễ khô, có thể nhanh chóng vẽ chồng nhiều lớp nhằm tạo hiệu ứng. Mỗi bức, họa sĩ thường mất vài tuần để hoàn thành.
Họa sĩ người Canada Nick Sider, 38 tuổi, nổi tiếng với những bức họa về các loài thú dữ như sư tử, hổ, báo. Anh sử dụng acrylic, chất liệu dễ khô, có thể nhanh chóng vẽ chồng nhiều lớp nhằm tạo hiệu ứng. Mỗi bức, họa sĩ thường mất vài tuần để hoàn thành.
Loài thú trong các sáng tác của Nick Sider được nhận xét có hồn, nhất là đôi mắt.
Ngày nhỏ, họa sĩ yêu thích động vật hoang dã, nhất là sau khi xem xong phim Vua sư tử. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thử học một số ngành khác như âm nhạc, truyền thông, nghiên cứu tôn giáo nhưng đều dở dang. 25 tuổi, khi đang làm bồi bàn, Nick Sider được bố mẹ khuyên nghỉ việc để theo đuổi ước mơ hội họa. Ở bức đầu tiên, anh vẽ một chú hổ và bán được chỉ sau vài ngày.
Loài thú trong các sáng tác của Nick Sider được nhận xét có hồn, nhất là đôi mắt.
Ngày nhỏ, họa sĩ yêu thích động vật hoang dã, nhất là sau khi xem xong phim Vua sư tử. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thử học một số ngành khác như âm nhạc, truyền thông, nghiên cứu tôn giáo nhưng đều dở dang. 25 tuổi, khi đang làm bồi bàn, Nick Sider được bố mẹ khuyên nghỉ việc để theo đuổi ước mơ hội họa. Ở bức đầu tiên, anh vẽ một chú hổ và bán được chỉ sau vài ngày.
Nick Sider thực hiện bức vẽ sư tử. Video: Instagram nhân vật
Phương Linh
Ảnh: Instagram Kim Young-sung, Leon Fouche, Nick Sider