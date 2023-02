Tranh bọ xít, hoa dâm bụt bán hàng triệu USD

Trung QuốcCác bức tranh chuồn chuồn, bọ xít, hoa dâm bụt của Tề Bạch Thạch, Ngô Quán Trung bán từ 2,8 tới 7 triệu USD.

Theo The Value, tại phiên đấu giá tác phẩm thư pháp, hội họa Trung Quốc do Poly Bắc Kinh tổ chức hôm 22/2, Hoa cỏ và côn trùng của Tề Bạch Thạch được mua với giá 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD). Tác phẩm gồm tám bức, miêu tả các loài côn trùng như châu chấu, dế mèn, chuồn chuồn, ong, ve sầu, bọ xít bên hoa sen, tàu lá chuối, bìm bìm, cành vải, cây lúa, rau mác.

Bọ xít, ong, chuồn chuồn và cây bìm bìm, vải, tử đằng, sen trong tranh Tề Bạch Thạch. Ảnh: The Value

Tề Bạch Thạch (1864-1957) sở trường tả cảnh vật, đặc biệt là côn trùng, cỏ cây, chim muông. Loạt tranh Hoa cỏ và côn trùng tiêu biểu cho phong cách hội họa của ông. Họa sĩ thực hiện tác phẩm trong khoảng 20 năm.

Ve sầu, châu chấu, chuồn chuồn và lá chuối, rau mác, cây lúa mạch, cây quả cánh được Tề Bạch Thạch đưa lên tranh. Ảnh: The Value

Theo giới chuyên môn, côn trùng được vẽ tỉ mỉ với các đường mực thon nhỏ trong khi nét vẽ cây hoa lại to, đậm. Tư duy hội họa của họa sĩ biến đổi theo năm tháng. Ở giai đoạn lục tuần, họa sĩ theo đuổi sự tinh xảo, vẽ các loại côn trùng. Đến khi sang bát tuần, ông bổ sung cây cỏ vào tác phẩm với phong cách phóng khoáng và tự do hơn.

Tề Bạch Thạch là họa sĩ nổi tiếng, giữ kỷ lục tác giả của bức tranh đắt giá nhất Trung Quốc. Năm 2017, bộ tranh sơn thủy vẽ năm 1925 của ông được gõ búa ở mức 930 triệu nhân dân tệ (140 triệu USD). Ông đồng thời là nghệ thuật gia Trung Quốc đầu tiên vào "câu lạc bộ" nghệ sĩ có tác phẩm trị giá trên 100 triệu USD.

Bức tranh giá 7 triệu USD của Ngô Quán Trung. Ảnh: The Value

Ở phiên đấu giá của Poly, một số tác phẩm của họa sĩ đương đại Ngô Quán Trung (1919-2010) cũng được đấu giá triệu USD. Bức Trúc bên Li Giang đạt mức 48,3 triệu nhân dân tệ (7 triệu USD). Li Giang là một trong thắng cảnh nổi tiếng ở Quế Lâm. Tác phẩm hoàn thành năm 1975, kết hợp giữa phong cách tranh sơn dầu và thủy mặc.

Bức tranh khác của Ngô Quán Trung - Cỏ hoa - được mua với giá 19,3 triệu nhân dân tệ (gần 2,8 triệu USD). Tác phẩm khắc họa một bụi dâm bụt, hoa cúc và hoa xương rồng.

"Cỏ hoa". Ảnh: The Value

Ngô Quán Trung là một trong tên tuổi lớn nhất của mỹ thuật hiện - đương đại Trung Quốc. Ông chủ yếu vẽ tranh phong cảnh quê hương, từng có nhiều tác phẩm đạt trên 10 triệu USD. Trong đó, bức Chu trang được mua với giá gần 240 triệu HKD (34,8 triệu USD) năm 2016.

Như Anh