Tranh bìa sách giá 13,5 triệu USD

MỹTranh bìa cuốn "Conan the Barbarian" của họa sĩ Frank Frazetta được bán giá 13,5 triệu USD, là tranh minh họa đắt nhất lịch sử xuất bản.

Kỷ lục được xác lập vào ngày 12/9, tại sự kiện Comics & Comic Art của nhà đấu giá Heritage Auctions. Tác phẩm có tên Man Ape, hoàn thành năm 1966 và được sử dụng làm bìa cho ấn bản Conan the Barbarian, Lancer Books xuất bản năm 1967. Tranh vẽ bằng sơn dầu trên vải, khắc họa cảnh nhân vật Conan chiến đấu với sinh vật người vượn tên Thak - một cảnh trong truyện ngắn Rogues in the House của nhà văn Robert E. Howard.

Ông Todd Hignite, Phó Chủ tịch điều hành của Heritage Auctions, nhận định: "Đây là một trong những bức tranh có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật viễn tưởng từng được đem ra đấu giá. Frank Frazetta không chỉ minh họa Conan, ông biến nhân vật này thành biểu tượng văn hóa đại chúng".

Forbes nhận định mức giá 13,5 triệu USD của tác phẩm là "điên rồ", trong bối cảnh thị trường nghệ thuật đang đi xuống. Trong sáu tháng đầu năm, doanh số trung bình mỗi lô giảm 6,5% giá trị.

Bức "Man Ape" được bán giá 13,5 triệu USD cho người mua giấu tên. Ảnh: Heritage Auctions

Holly Frazetta, cháu gái họa sĩ, từng hy vọng tác phẩm bán được 12 triệu USD, nhưng kết quả vượt xa mong đợi. Bà nói vui mừng khi thấy nhiều người đang chuyển hướng sưu tập tranh minh họa và thương mại (tác phẩm mà họa sĩ được khách hàng trả tiền trước), vốn từ lâu đã bị xem nhẹ so với các tác phẩm do họa sĩ sáng tác để trưng bày và bán sau đó.

Frank Frazetta (1928-2010) được xem là huyền thoại trong làng minh họa truyện tranh Mỹ, nổi tiếng với các bức vẽ về Conan, Tarzan, Death Dealer và nhiều nhân vật khác. Trước đó, một số tác phẩm của ông cũng đạt giá cao như Dark Kingdom (6 triệu USD, năm 2023), Egyptian Queen (5,4 triệu USD, năm 2019).

Rogues in the House thuộc loạt truyện Conan the Barbarian, series nổi bật của nhà văn Mỹ Robert E. Howard (1906-1936). Ông bắt đầu viết về Conan vào đầu những năm 1930, và nhân vật này nhanh chóng trở thành biểu tượng của thể loại kiếm hiệp, giả tưởng

Conan lớn lên trong một bộ tộc du mục hoang dã, từ nhỏ đã luyện tập và rèn giũa kỹ năng chiến đấu. Anh rời bỏ quê hương để phiêu lưu khắp nơi, từng làm lính đánh thuê, cướp biển và cuối cùng trở thành vua của vương quốc Aquilonia.

Truyện tập trung vào các cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm của Conan, khi anh chiến đấu chống lại các thế lực tà ác, phù thủy, quái vật huyền bí và những đế chế hùng mạnh nhằm bảo vệ công lý. Conan là biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm và khát khao tự do.

Hà Thu (theo Forbes, Finebooksmagazine)