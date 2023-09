Tranh bị đánh cắp của Van Gogh được trả lại

Bức tranh bị đánh cắp năm 2020 của Van Gogh được một người đàn ông gửi lại cho thám tử Hà Lan Arthur Brand.

Theo BBC News hôm 12/9, Arthur Brand - thám tử nghệ thuật Hà Lan đã nhận được bức tranh Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Vườn nhà cha xứ ở Nuenen trong mùa xuân) của danh họa Vincent Van Gogh, sau ba năm rưỡi bị đánh cắp.

Cách đây hai tuần, một người đàn ông giấu tên đã liên lạc với Authur và đến nhà ông để gửi lại bức tranh. Ông đã phối hợp với cảnh sát Hà Lan, xác định người này không liên quan đến vụ trộm.

Arthur Brand chụp cùng bức tranh ''Parsonage Garden at Nuenen in Spring''. Ảnh: BBC News

Phía bảo tàng Groninger cho biết bức tranh đã bị hư hại, nhưng thoạt nhìn nó vẫn ở tình trạng tốt. Tác phẩm đang được chuyên gia phân tích và phục hồi. Quá trình kiểm tra có thể diễn ra vài tháng trước khi tranh được trưng bày trở lại.

Bức Parsonage Garden at Nuenen in Spring được vẽ năm 1884 bằng chất liệu sơn dầu trên giấy và gỗ, trị giá từ 3-6 triệu euro. Tác phẩm mô tả khu vườn của nhà xứ ở Nuenen - thị trấn nhỏ ở Hà Lan - nơi cha mẹ Van Gogh sinh sống. Cố danh họa có bức tranh nổi tiếng cùng chủ đề khác - The Vicarage Garden under Snow.

Vụ trộm xảy ra ngày 30/3/2020 - dịp sinh nhật danh họa Van Gogh, khi Covid-19 bùng phát khiến thành phố Laren (Hà Lan) bị áp dụng lệnh phong tỏa. Những tên trộm đã đập vỡ cửa kính bảo tàng Singer Laren, phía đông Amsterdam và lấy đi bức tranh. Tháng 4/2021, cảnh sát bắt giữ Nils M, 59 tuổi, vì liên quan đến vụ trộm. Nils M bị kết án tám năm tù và bị phạt tám triệu euro, song cảnh sát không tìm thấy bức tranh bị đánh cắp của Van Gogh, theo The Guardian.

Bức tranh được vẽ cách đây 139 năm, là một trong những tác phẩm đầu tiên của Van Gogh. Ảnh: CBS News

Trước đó, hai trong số những bức tranh của Van Gogh từng bị đánh cắp từ Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan năm 2002, được tìm thấy tại nhà một tay buôn ma túy khét tiếng người Italy sau 14 năm. Hai tác phẩm có tên Seascape at Scheveningen (Bãi biển ở Scheveningen), được Van Gogh vẽ năm 1882 và Reformed Church at Nuene (Giáo đoàn rời Nhà thờ Tin lành ở Nuenen), có từ năm 1884-1885.

Theo CNN, hai tác phẩm được tìm thấy trong tình trạng được bảo vệ tốt, mặc dù màu của bức Scheveningen bị nhợt ở góc trái bên dưới và có một điểm hư hại nhỏ cạnh bức Nuenen. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) ước tính hai bức tranh trị giá 30 triệu USD, thuộc danh sách "10 tác phẩm nghệ thuật hàng đầu bị đánh cắp" năm 2005.

Van Gogh (1853-1890), từng làm giáo viên, nhà truyền giáo trước khi theo đuổi hội họa năm 27 tuổi. Phong cách của ông chịu ảnh từ trường phái Ấn tượng, với các nghệ sĩ như Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro và Gauguin. Chỉ trong 10 năm, họa sĩ để lại hơn 900 bức tranh.

Theo trang Fad Magazine, từ thế kỷ 20, Van Gogh được công nhận là nghệ sĩ bậc thầy, người có sức ảnh hưởng đến lịch sử hội họa. Tranh của Van Gogh nằm trong số các tác phẩm mỹ thuật đắt giá nhất thế giới, với hơn 10 tác phẩm đã được bán đấu giá hàng chục triệu USD như Chân dung bác sĩ Paul Gachet, Người lao động trên cánh đồng, Chân dung tự họa không có râu.

Phương Linh