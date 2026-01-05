Họa sĩ Italy Roberto Bernardi vẽ những cây kẹo mút, hoa quả, lọ thủy tinh với độ chính xác cao khiến chúng thật như ảnh chụp.

Dịp đầu năm, nhiều tài khoản đăng các tác phẩm của Roberto Bernardi trên mạng xã hội. Đa số nhận xét tranh của ông gợi nhớ tuổi thơ với những món quà rực rỡ, tạo cảm giác tươi vui.

Bức "Pink Candies" (55 x 55 cm), giá 11.880 Euro. Ảnh: Van Ham

Theo Bernardi, ông tìm cảm hứng từ những đồ vật bình thường, làm nổi bật vẻ đẹp của chúng qua màu sắc và sự phản chiếu ánh sáng. Ông không sao chép ảnh chụp một cách máy móc mà dùng ảnh làm tài liệu tham khảo, sau đó tái cấu trúc ánh sáng, màu sắc và bề mặt theo cảm nhận hội họa. Mục tiêu không phải "giống ảnh" mà là thật đến mức khiến người xem nghi ngờ thị giác của chính mình.

Tranh bánh kẹo như thật của họa sĩ Italy Roberto Bernardi Cách Roberto Bernardi vẽ lớp giấy bóng kính. Video: Instagram/Roberto Bernardi

The Art Post Blog nhận định tranh của Roberto Bernardi không chỉ gây ấn tượng bởi độ giống thật mà còn bởi cách ông sử dụng ánh sáng, phản chiếu và bề mặt vật liệu. Trang GoodArtDesign đánh giá Roberto Bernardi là một trong những nghệ sĩ khai thác thành công nhất chủ đề tĩnh vật trong hội họa cực thực, khi biến những đồ vật quen thuộc như kẹo, trái cây, thủy tinh thành trải nghiệm thị giác có chiều sâu và giàu cảm xúc.

Họa sĩ Italy Roberto Bernardi vẽ kẹo mút hình gấu Họa sĩ Italy Roberto Bernardi vẽ kẹo mút hình gấu. Video: Instagram/Roberto Bernardi

* Một số tác phẩm của họa sĩ

Roberto Bernardi vẽ tranh bằng sơn dầu, chồng hết lớp này đến lớp khác. Ông xử lý ánh sáng và phản chiếu đến mức gần như xóa nhòa dấu vết nét cọ. Mỗi bức tranh của Bernardi thường mất từ vài tháng đến hơn một năm để hoàn thiện, phản ánh triết lý sáng tác chậm rãi và tuyệt đối chính xác của ông.

Bức Luci ed Ombre (60 x 65,1 cm), giá 27.500 Euro. Ảnh: Heritage Auctions

Trên Van Ham Art Auctions, nhà đấu giá nổi tiếng của Đức, các bức tranh của ông từng được bán với giá từ 11.880 Euro đến 38.700 Euro. Trên Artsy, đa số tranh của ông không công khai giá. Ngoài vẽ tranh, ông còn điêu khắc nhiều tác phẩm bánh, kẹo, cũng được định giá cao.

Roberto Bernardi, 52 tuổi, bên một số tranh và tác phẩm điêu khắc của ông. Ảnh: Instagram/Roberto Bernardi

Roberto Bernardi sinh năm 1974, bộc lộ năng khiếu vẽ tranh từ khi còn nhỏ. Ông tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Rome, từng làm công việc phục chế tranh ở nhà thờ. Tháng 9/1994, Bernardi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên, nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng lẫn giới phê bình. Kể từ đó, ông đã thực hiện 12 triển lãm cá nhân tại nhiều thành phố lớn như New York, Detroit (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp). Tác phẩm Roberto Bernardi từng được trưng bày ở nhiều bảo tàng danh tiếng như Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid, Tây Ban Nha), Flint Institute of Arts (Michigan, Mỹ), Parrish Art Museum (New York, Mỹ). Ông sẽ có triển lãm cá nhân mới tại Nuremberg, Đức vào tháng 6.

Bạn đời của ông là họa sĩ Raphaella Spence. Hai người thỉnh thoảng cùng sáng tác một số tranh khổ lớn, tái hiện các khung cảnh xã hội.

Thanh Thanh (theo Artsy)