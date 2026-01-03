'Trang trại' trên sân thượng 20 m2 của người phụ nữ Đồng Nai

Mỗi ngày, "chung cư" gà này cung cấp cho gia đình từ 12-15 quả trứng, cao điểm có ngày 17 quả. Đặc biệt là giống gà H'mong với vỏ trứng màu xanh lạ mắt được các thành viên gia đình chị thích ăn nhất vì độ dẻo thơm. Để mua giống chuẩn, chị phải chạy xe gần 100 km, mỗi lần bắt được 2-4 con.

Trong hình lần lượt từ trái qua là trứng gà Hmong (xanh nhạt, đậm), gà Ai Cập, gà siêu đẻ (nâu đỏ và hồng), gà ta, gà tre, trứng cút và trứng gà ruti.

Ngoài trứng, đàn gà gối đầu liên tục giúp gia đình chủ động hoàn toàn nguồn thịt sạch.