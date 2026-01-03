'Trang trại' trên sân thượng 20 m2 của người phụ nữ Đồng Nai

Là một chuyên gia trang điểm, chị Hậu thường bận bịu tối ngày. Muốn tìm khoảng xanh để "sống chậm" và có thực phẩm sạch cho con, tháng 9/2025 vợ chồng người phụ nữ 40 tuổi ở xã Phước Thái, Đồng Nai quyết định cải tạo sân thượng sau diện tích 20 m2.
Để tối ưu diện tích, chị Hậu quy hoạch như một trang trại công nghệ cao. Điểm độc đáo nhất của khu vườn là hệ thống chuồng trại thiết kế dạng "chung cư" ba tầng, nuôi hơn 100 con gia cầm gồm: 46 gà lớn, 20 chim cút, 30 gà rutin và đàn gà con mới nở.
Sàn được thiết kế nghiêng để khi gà đẻ, trứng sẽ tự động lăn nhẹ ra khay hứng phía ngoài.
"Cách này giúp trứng luôn sạch, không bị gà dẫm vỡ hay mổ hỏng, mình thu hoạch cũng nhàn, không cần chui vào chuồng", người phụ nữ hơn 40 tuổi nói.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của việc nuôi gà phố là mùi hôi cũng được nữ gia chủ xử lý triệt để bằng đệm lót sinh học. Dưới đáy chuồng là khay hứng phân rời. Lót trấu trộn với men vi sinh chuồng trại. Phân thải ra không mùi khô ráo và ủ hoai mục tại chỗ. Cả tuần chị mới phải dọn vệ sinh một lần nhưng khu vườn tuyệt nhiên không có mùi khó chịu.
Mỗi ngày, "chung cư" gà này cung cấp cho gia đình từ 12-15 quả trứng, cao điểm có ngày 17 quả. Đặc biệt là giống gà H'mong với vỏ trứng màu xanh lạ mắt được các thành viên gia đình chị thích ăn nhất vì độ dẻo thơm. Để mua giống chuẩn, chị phải chạy xe gần 100 km, mỗi lần bắt được 2-4 con.
Trong hình lần lượt từ trái qua là trứng gà Hmong (xanh nhạt, đậm), gà Ai Cập, gà siêu đẻ (nâu đỏ và hồng), gà ta, gà tre, trứng cút và trứng gà ruti.
Ngoài trứng, đàn gà gối đầu liên tục giúp gia đình chủ động hoàn toàn nguồn thịt sạch.
Nguồn phân bón hữu cơ từ gà được chị tận dụng để bón cho khu vườn rau bao quanh. Ở giữa sân, chị bố trí 12 chậu lớn dung tích 70 lít, khoan lỗ cách đáy 10 cm để dự trữ nước nuôi cây ăn quả và các loại rau lớn.
Hệ thống ống dẫn nước thừa được lắp đặt ngầm, thu về một mối giúp sàn sân thượng luôn khô ráo.
Khu vực sát lan can là hệ thống kệ hai tầng: tầng trên đón nắng cho cải, xà lách; tầng dưới ươm giống và trồng gia vị. Chị trồng xen canh, gối vụ các loại rau ngắn ngày như mồng tơi, rau muống với các giàn leo bầu, bí, mướp, dưa gang.
Ngoài ra, khu sân thượng phía trước chị còn đặt bể cá được hơn 2 tháng nay, nuôi cá trê và rô để chủ động thêm nguồn đạm thủy sản.
Nhưng để có trang trại trên sân thượng như hôm nay, nữ chuyên gia trang điểm cũng phải trả giá. Nghe mách bảo lót bã mía dưới đáy thùng xốp cho đỡ tốn đất và tốt, nhưng chỉ một tuần sau, bã mía phân hủy sinh dòi bọ, bốc mùi. Chị phải nín thở xúc bỏ 5 bao đất làm lại từ đầu.
"Giờ tôi chuyển sang lót trấu, xơ dừa và xốp, vừa nhẹ, thoáng khí lại sạch sẽ", chị đúc kết.
Từ ngày có khu vườn, nhịp sống gia đình thay đổi hẳn. Những bữa sáng vội vã bằng đồ ăn ngoài được thay thế bằng đĩa trứng ốp la và tô canh rau từ vườn nhà.
"Có những ngày bận công việc không nấu ăn, nên không cắt rau, nay rau tốt quá, hái một lần ăn vài ngày mới hết", chị Hậu nói.
Nhìn khu vườn bài bản, ít ai nghĩ chị mới bắt đầu làm ba tháng trước.
Với chị Hậu, 20 m2 sân thượng này không chỉ là kho lương thực, còn là "trạm sạc năng lượng". Giữa áp lực của nghề làm đẹp, việc được chạm tay vào đất, nhặt từng quả trứng và ngắm mầm cây nhú lên mỗi sáng giúp chị tìm lại cân bằng.
"Hạnh phúc đôi khi không cần tìm đâu xa, nó nằm ngay ở tiếng gà cục tác và bữa cơm an lành bên gia đình, ngắm nhìn khu vườn ngay trước mặt", chị nói.
Phan Dương
Ảnh: Nhân vật cung cấp