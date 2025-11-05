Trang trại trên núi tan hoang sau vỡ hồ nước

Bờ đập hồ cao hơn 10 m bị nước cuốn vỡ, gây thiệt hại lớn cho khu dân cư và vùng canh tác dưới chân núi.

Theo chủ trang trại, trưa 1/11 mưa lớn khiến nước dâng cao, ông cùng công nhân đắp đất gia cố bờ bao nhưng không thành. Áp lực nước quá lớn làm đập vỡ.

Chính quyền xác định ngoài hồ lớn bị vỡ đoạn bờ dài 48 m, còn một hồ 4,1 ha khác vỡ gần 37 m bờ.