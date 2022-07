Trang trại thẳng đứng trồng hơn 900 tấn rau mỗi năm

UAETrang trại Emirates Crop One rộng khoảng 30.650 m2 và có thể tiết kiệm 250 triệu lít nước mỗi năm so với trồng rau ngoài trời theo truyền thống.

Rau xanh trồng trên các kệ nhiều tầng trong trang trại Emirates Crop One. Ảnh: Emirates

Trang trại thẳng đứng là một giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết khủng hoảng đất trồng hiện nay. Công ty Crop One Holdings (Mỹ) và Emirates Flight Catering (UAE) hợp tác xây dựng trang trại thẳng đứng Emirates Crop One tại Dubai, gần sân bay quốc tế Al Maktoum. Hai công ty này hôm 18/7 thông báo mở cửa Emirates Crop One và gọi đây là "trang trại thẳng đứng lớn nhất thế giới".

Emirates Crop One rộng khoảng 30.650 m2 và có thể sản xuất hơn 900 tấn rau xanh hàng năm. Các loại cây trồng trong trang trại rất sạch và không cần rửa trước vì không có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay hóa chất. Emirates Crop One tiêu thụ ít nước hơn 95% so với cách trồng trọt truyền thống và dự kiến cho sản lượng 3 tấn rau mỗi ngày. Cơ sở này cũng sử dụng kết hợp cả học máy, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu để mang lại hiệu quả cao hơn.

Emirates Crop One trang bị hệ thống tuần hoàn khép kín luân chuyển nước qua các cây để sử dụng nước một cách hiệu quả. Nước bay hơi trong quá trình tưới sẽ được tái chế và chuyển lại vào hệ thống, giúp tiết kiệm 250 triệu lít nước mỗi năm so với trồng ngoài trời theo truyền thống (cùng mức sản lượng).

Rau xanh trồng tại Emirates Crop One sẽ được phục vụ cho hành khách trên các chuyến bay mà Emirates Flight Catering hợp tác. Ngoài ra, rau xanh cũng sẽ có mặt tại các cửa hàng địa phương dưới nhãn hiệu Bustanica.

"Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một tương lai bền vững để đáp ứng nhu cầu về thực phẩm tươi, thực phẩm địa phương và trang trại mới giúp thể hiện điều đó. Cơ sở mới này đóng vai trò như một hình mẫu cho những gì khả thi trên khắp thế giới", Craig Ratajczyk, giám đốc điều hành Crop One, cho biết.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)