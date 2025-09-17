Trang trại điện gió trên đất liền lớn nhất Trung Quốc

Trang trại điện gió sử dụng mạng lưới turbine 10 MW đi vào hoạt động thương mại hôm 14/9 tại Nội Mông, giúp tiết kiệm 1,64 triệu tấn than đá và giảm 4,98 triệu tấn khí carbon dioxide.

Trang trại điện gió ở Ganqimaodu, Nội Mông, sử dụng turbine công suất 10 MW. Ảnh: CCTV

Theo Global News trang trại điện gió nằm ở thị trấn Ganqimaodu, thuộc sở hữu của Tập đoàn Năng lượng Nội Mông, bao gồm 150 turbine, mỗi turbine có công suất 10 megawatt, tạo thành mạng lưới turbine gió khổng lồ. Những cỗ máy siêu lớn này sử dụng cánh quạt làm hoàn toàn từ sợi carbon với đường kính 3,6 mét, giúp khả năng chịu tải tăng 26%.

Nhờ thiết kế cải tiến, đầu cánh quạt cách xa tháp hơn 12% trong quá trình vận hành làm tăng đáng kể độ an toàn. Turbine gió cũng sử dụng ổ bi chính 1,7 mét, rộng và dày hơn thiết kế trước đây, nâng cao khả năng chịu tải hơn 20% và tăng cường độ an toàn tổng thể của turbine.

Khi hoạt động hết công suất, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 5,44 tỷ kilowatt giờ điện sạch mỗi năm, tương đương giảm sử dụng khoảng 1,64 triệu tấn than đá tiêu chuẩn và giảm 4,98 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào năng lượng sạch trên thế giới, chi 625 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 31% trong tổng mức chi toàn cầu là 2.033 nghìn tỷ USD, theo báo cáo mà công ty tư vấn Ember có trụ sở tại Anh công bố ngày 9/9. Quá trình điện khí hóa nhanh chóng cũng như sự gia tăng sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và gió của Trung Quốc sẽ làm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Nội Mông có một trong những nguồn tài nguyên điện gió lớn nhất trong nước. Trong những năm gần đây, khu vực này tích cực hưởng ứng chiến lược phát triển xanh quốc gia và thúc đẩy xây dựng nhà máy năng lượng mới, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời với công suất lắp đặt liên tục tăng. Tháng 11/2024, sản lượng điện sạch trong một tháng của khu vực lần đầu tiên vượt quá 10 tỷ kilowatt giờ.

