Trang trại điện gió - điện mặt trời ngoài khơi đầu tiên trên thế giới

Trang trại điện mặt trời nối liền với trang trại điện gió trên Biển Bắc sẽ giúp đảm bảo cung cấp dòng điện liên tục cho đất liền.

Hệ thống neo được đưa lên tàu lắp đặt để triển khai ở trang trại Hollandse Kust Noord. Ảnh: Oceans of Energy

Hệ thống neo cho dự án năng lượng mặt trời được triển khai tại trang trại điện gió ngoài khơi Hollandse Kust Noord. Nằm cách Biển Bắc (giáp Hà Lan) gần 21 km, nhà máy này sẽ là dự án đầu tiên trên thế giới kết hợp điện mặt trời và điện gió ngoài khơi. Theo Interesting Engineering, việc lắp đặt tấm pin quang điện trên trang trại điện gió có sẵn dự kiến sẽ tăng sản lượng điện của nhà máy lên gấp 5 lần trong khi vẫn sử dụng cùng một diện tích biển.

Hệ thống neo sẽ giữ ổn định cho trang trại mặt trời do công ty Oceans of Energy cung cấp trong khi cáp điện sẽ nối liền trang trại ngoài khơi này với nền móng của một tuabin gió gần đó. Trang trại điện gió cung cấp công suất 759 MW, được vận hành bởi Crosswind, liên doanh giữa Shell và công ty Hà Lan Eneco. Độ tin cậy của hệ thống neo rất quan trọng, không chỉ đảm bảo an toàn và ổn định cho trang trại điện mặt trời nổi mà giúp nó hoạt động trơn tru cùng với các turbine gió xung quanh.

Việc lắp đặt thành công hệ thống neo đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa ý tưởng tiên phong về trang trại điện mặt trời ngoài khơi bao quanh bởi các turbine gió của Hollandse Kust Noord, theo Jeroen van Loon, quản lý dự án của CrossWind. "Dự án điện mặt trời nằm trong trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới cho thấy tiềm năng to lớn từ việc kết hợp hai dạng năng lượng, mang lại dòng điện liên tục hơn đến đất liền và tăng sản lượng điện lên gấp 5 lần", Allard van Hoeken, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Oceans of Energy, cho biết.

Hoạt động từ tháng 12/2023, trang trại điện gió ngoài khơi Hollandse Kust Noord sản xuất ít nhất 3,3 terawatt giờ (TWh), tương đương 3,3 triệu megawatt giờ, hàng năm.

Theo PV Magazine, Oceans of Energy có kinh nghiệm phát triển hệ thống điện mặt trời ngoài khơi đầu tiên trên thế giới năm 2019, có thể chịu sóng cao trong những cơn bão mùa đông ở Biển Bắc suốt 4 năm liên tiếp. Công ty này cho rằng khi diện tích đất trở nên khan hiếm và nhu cầu dành cho nhà ở, giải trí, công nghiệp, đường xá và nông nghiệp gia tăng, tương lai của điện mặt trời nằm trên biển.

An Khang (Tổng hợp)