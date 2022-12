Trang sức IJC công bố đại sứ thương hiệu 2023

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu trang sức cao cấp IJC năm 2023.

Ngày 23/12, tại trụ sở Tập đoàn Charm Group (quận 3, TP HCM), Công ty trang sức đá quý Infinity (IJC) tổ chức lễ công bố đại sứ thương hiệu. Ba danh vị cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, á hậu 1 Thảo Nhi Lê và á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên sẽ trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu trang sức IJC trong năm tới.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu hoàn thành ký kết trở thành đại sứ thương hiệu IJC 2023. Ảnh: IJC

Phát biểu tại lễ công bố, đại diện IJC cho biết, kể từ đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, công ty với tư cách là nhà tài trợ kim cương đã có nhiều cơ hội làm việc với Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê cùng Thủy Tiên. Thương hiệu trang sức đánh giá cao sắc đẹp, kiến thức và tinh thần vượt lên bản thân của ba người đẹp.

"Các cô gái đem đến cuộc thi những câu chuyện khác nhau nhưng đều truyền cảm hứng, mang năng lượng tích cực cho cộng đồng. Tinh thần này đúng với hướng đi của Infinity", đại diện IJC nhận định.

Ngoài ra, vị này còn chia sẻ, giá trị trang sức ngoài thể hiện ở vật chất còn giúp tôn vinh những khoảnh khắc đẹp của chủ nhân. Với sự đại diện thương hiệu của ba người đẹp, đội ngũ IJC gửi gấm thông điệp ưu tiên nâng cao chuyên môn, đổi mới sáng tạo, mong muốn mang lại những sản phẩm đẹp, chất lượng cho khách hàng.

Công ty cổ phần trang sức đá quý Infinity (IJC) thuộc tập đoàn Charm Group, chuyên chế tác và kinh doanh các loại trang sức sử dụng đá quý. Đồng thời, nơi đây còn cung cấp sản phẩm đá quý thiên nhiên đạt chuẩn 4c (tiêu chuẩn đánh giá kim cương gồm màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và trọng lượng carat).

Đại diện Công ty IJC chụp ảnh lưu niệm cùng ba đại sứ thương hiệu. Ảnh: IJC

Năm 2022, doanh nghiệp này là nhà tài trợ vương miện và tiara cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2021, Á hậu Kim Duyên đội vương miện Phoenix by IJC tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế. Gần đây, IJC xuất hiện với vai trò nhà tài trợ cho Hoa hậu Du lịch thế giới 2022. Theo đó, thương hiệu trang sức đã chế tác vương miện The Power of Life by IJC và hai bộ trang sức trị giá gần một tỷ đồng phục vụ hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ cuộc thi.

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Trước khi là chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô từng đoạt nhiều danh hiệu về người mẫu, sắc đẹp trong và ngoài nước. Á hậu Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, là một fashionista nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Đến với đấu trường sắc đẹp, cô gái ghi điểm ở năng lượng mạnh mẽ, lên tiếng vì quyền lợi phụ nữ. Trong khi đó, á hậu Thủy Tiên được đánh giá truyền cảm hứng mạnh mẽ. Từng cân nặng 90 kg, người đẹp Đồng Tháp quyết tâm giảm 32 kg, trau dồi kỹ năng, ngoại ngữ để đến với cuộc thi sắc đẹp.

