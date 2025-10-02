Trang sức cưới triệu USD của Selena Gomez

Vợ chồng ca sĩ Selena Gomez tập trung đầu tư vào trang sức xa xỉ thay vì trang phục trong lễ cưới.

Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco kết hôn hôm 27/9 tại Santa Barbara, Mỹ, dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Gomez mặc ba chiếc đầm của Ralph Lauren, chú rể cũng mặc các bộ cánh của thương hiệu này. Cả hai cùng đeo trang sức kim cương trị giá hàng triệu USD.

Tay trái, ca sĩ đeo nhẫn cưới cạnh nhẫn đính hôn cắt kiểu marquise do Katherine Theofilos Claster và Stephanie Theofilos của Abril Barret thiết kế. Người đẹp đeo thêm hai nhẫn bên tay phải, khuyên tai Tiffany & Co. Đôi hoa tai bạch kim này có một viên đá cắt tròn với một viên kim cương cắt hình bầu dục lớn hơn. Bộ trang sức của Gomez có tổng trọng lượng 12 carat.

Ở buổi lễ chính, cô chọn đầm ren mỏng xuyên thấu. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Lâu nay, Gomez nổi tiếng với trang sức thảm đỏ xa xỉ. Những lựa chọn của cô thường mang hơi hướng Hollywood cổ điển, giống phong cách cô diện trong đám cưới. Từ những thương hiệu lớn như Bulgari, Tiffany & Co., Boucheron, Gomez luôn lựa chọn những mẫu thiết kế vượt thời gian, thường chỉ được chế tác bằng kim cương trắng sáng.

Gần đây nhất, ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn tại lễ trao giải Oscar 2025 khi đeo vòng cổ Shape of Matter của Bulgari đính viên kim cương hình quả lê nặng 10,16 carat. Ở Quả Cầu Vàng 2025, cô đeo vòng cổ từ bộ sưu tập Blue Book của Tiffany với những dải kim cương và mặt dây chuyền cắt hình lục giác 18 carat.

Selena Gomez và Benny Blanco chụp ảnh cưới Selena Gomez và Benny Blanco chụp ảnh cưới. Video: Instagram Selena Gomez

Blanco chọn nhẫn vàng trơn truyền thống, đính một viên đá aquamarine tượng trưng sinh nhật của Blanco, một viên ruby thể hiện ngày sinh của vợ. Anh đeo đồng hồ kim cương Ashoka của Jacob & Co do thợ kim hoàn William Goldberg thực hiện theo yêu cầu riêng. Viên đá Ashoka có hình chữ nhật với các góc bo tròn và 62 mặt cắt. Nó được thiết kế để trông lớn hơn và sáng hơn so với kim cương cắt kiểu emerald cùng trọng lượng.

Anh còn đeo hai vòng tay tennis cỡ lớn đồng thương hiệu, đính kim cương cắt kiểu emerald nặng 29,03 carat. Công ty Only Natural Diamonds ước tính tổng giá trị của hai chiếc vòng này gần 1,3 triệu USD.

Trang sức kim cương hàng triệu USD của đôi vợ chồng. Ảnh: Instagram Benny Blanco

Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, cặp sao thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Sau khi cưới, tổng giá trị tài sản của cả hai ước tính khoảng 1,35 tỷ USD, trong đó nữ ca sĩ chiếm phần lớn.

Cặp sao được cho là đã chi 35 triệu USD để mua nhà ở Beverly Hills tháng 12/2024. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, gồm 7 phòng ngủ và 12 phòng tiện ích như thư viện, vườn trong nhà kính, phòng tập thể dục và hồ bơi.

Ca sĩ diện đầm xếp nếp dáng chữ A trong tiệc chào mừng. Chú rể mặc lễ phục truyền thống, nhấn bằng trang sức đắt đỏ. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Selena Gomez, 33 tuổi, tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind. Benny Blanco, 37 tuổi, từng thực hiện các sản phẩm âm nhạc cho nhiều sao lớn như Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna.

Họa Mi (theo Pagesix)