Trang sức bạc KaT Jewelry tôn vẻ đẹp phái nữ

Năm 2012, chất liệu bạc 925 gây chú ý với các tín đồ thời trang, giúp họ biến tấu phong cách. Nắm bắt cơ hội này, loạt cửa hàng trang sức bạc ra mắt ở TP HCM, vô tình khiến mẫu mã bị bão hòa và việc kinh doanh cũng khó khăn hơn.

Cũng chung đam mê trang sức, phụ kiện và "phải lòng" bạc 925, Đỗ Hà Minh Phương (sinh năm 1992, TP HCM) quyết định mở cửa hàng KaT Jewelry . Trước đó, cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế tạo dáng tại Đại học Kiến Trúc.

Ngay từ ngày đầu, cửa hàng đã định hình phong cách riêng trong từng thiết kế, với phương châm "Be unique, Be Different" (độc đáo, khác biệt). Qua 9 năm, từ cửa hàng nhỏ, KaT Jewelry mở thêm nhiều chi nhánh, phát triển thành thương hiệu chuyên về bạc và được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn.

Phương tự nhận mình kỹ tính, cô tự chuẩn bị các khâu mỗi khi ra mắt bộ sưu tập: từ vẽ thiết kế, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đeo thử và cảm nhận, cho đến chụp ảnh, đóng gói...

Nhẫn bạc midi tại KaT Jewelry đa dạng kiểu dáng, được cập nhật theo xu hướng.

Tại KaT, người yêu thích bạc 925 có thể tìm thấy nhiều kiểu phụ kiện gồm: đơn giản, dễ thương, sang trọng, cá tính và lạ mắt, phù hợp đi chơi thường ngày hay dự tiệc. Trong đó, các mẫu nhẫn midi đủ size và kiểu dáng thu hút các cô gái. Phụ kiện có nhiều cách đeo, kết hợp với đặc tính bền và bóng giúp đôi tay bắt mắt hơn.

Thay vì đeo nhẫn kiểu truyền thông, dòng "toe rings" sẽ có cách đeo mới lạ và tiện dụng hơn. Tín đồ có thể đeo ở đốt ngón tay hay ngón chân. Bộ sưu tập dễ biến tấu, tạo điểm nhấn cho bàn tay lẫn trang phục thường ngày.

Bộ sưu tập nhẫn toe rings của KaT Jewelry.

Các bộ sưu tập dây chuyền được thiết kế theo phong cách trang nhã, thích hợp đeo thường ngày hoặc làm quà tặng bạn bè hay gia đình. Tại KaT, sản phẩm luôn được đựng trong hộp chắc chắn. Thiết kế nâu đặc trưng của thương hiệu có thể giúp người dùng dễ dàng bảo quản trang sức.

Minh Phương cho hay luôn chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng. "Hành trình chăm sóc và gầy dựng mối quan hệ tốt với khách khá thử thách, cần nhiều thời gian. Vì thế, KaT Jewelry thường xuyên phổ biến các chính sách như: bảo hành vệ sinh trắng sáng, bảo hành hư hại...", cô nhấn mạnh.

Dây chuyền bạc tại KaT.

Để quá trình mua sắm diễn ra thoải mái, Kat Jewelry hợp tác với các đơn vị ví điện tử, giúp người tiêu dùng rút ngắn thời gian giao dịch và không bị gò bó về phương thức thanh toán.

Để đảm bảo khách ở xa luôn hài lòng khi nhận sản phẩm, thương hiệu liên tục tối ưu hóa hệ thống mua sắm online sao cho tiện lợi nhất - từ phong cách tư vấn chuyên nghiệp, tận tình đến quy trình giao hàng nhanh chóng, phí giao 20.000 đồng trở lên. Mặt khác, Kat Jewelry thường tung loạt ưu đãi, quà tặng... trong các dịp lễ lớn.

Cửa hàng KaT Jewelry tại chi nhánh 179A CMT8, quận 3.

Cô chủ 9x cho biết luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên đầu và mong mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái, an toàn cho mọi tín đồ thời trang, nhất là giai đoạn chịu ảnh hưởng lớn bởi Covid-19. KaT còn tự thiết kế và tặng khách hàng hàng trăm hàng nghìn khẩu trang kháng khuẩn.

"Giữa đại dịch, KaT Jewelry vẫn cố gắng sống khỏe bằng cách đầu tư chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ", Phương nhấn mạnh.

Liên hệ: KaT Jewelry Website: katjewelry.vn/ Facebook: katjewelry Instagram: katjewelry Hotline: 089.616.2868

(Nguồn: KaT Jewelry)