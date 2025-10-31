Trang sức bạc được ưa chuộng

Theo BoF, từ tháng 4 đến nay, bạc nổi lên như một kim loại để đầu tư mới. Báo cáo của công ty Business Research Company cho thấy thị trường trang sức bạc dự báo tăng trưởng kép khoảng 6,2% giai đoạn 2025-2029. Theo Financial Times, từ đầu năm đến nay, do giá vàng tăng cao, nhiều người chuyển sang bạc như lựa chọn tiềm năng, khiến lượt tìm kiếm trang sức bạc tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Alexander McQueen, Chanel, Marni đưa bạc vào các show diễn nhiều năm nay. Theo Vogue, xu hướng đồ bạc 2025 mang lại cảm giác tươi mới, hiện đại, kiểu thiết kế mang đậm nét kiến trúc. Trang sức chất liệu này được cho là dễ sử dụng và phù hợp với số đông hơn là vàng. Vì chúng mang tông màu lạnh, phù hợp với nhiều kiểu trang phục, nhiều phong cách từ casual tới sang trọng. Bạc thích hợp với da nhạy cảm, cho phép tạo kiểu phức tạp hơn so với vàng.
Xu hướng được lăng xê nhiều nhất là các thiết kế tập trung vào hình khối to bản, toát lên vẻ ngầu với kỹ thuật xử lý tạo hiệu ứng thô mộc. Theo WWW, kiểu thiết kế này nở rộ do các nhãn hàng đang muốn tập trung phục vụ đối tượng gen Z - thế hệ có xu hướng thích trang sức táo bạo.
Thay vì những chiếc nhẫn, khuyên tai hay vòng tay được đánh tròn trịa, sáng bóng, đồ bạc năm nay chế tác góc cạnh, bề mặt có thể lồi lõm, méo mó. Theo Vogue, chúng phù hợp với những người chuộng phong cách boho, punk, grunge.
Bên cạnh những thiết kế to bản, nhiều nhà mốt còn lăng xê phong cách nữ tính với trang sức hình nơ và trái tim. Các thiết kế này chủ yếu được tạo hình mảnh và nhỏ, bề mặt trau chuốt hơn, phù hợp trong nhiều dịp từ đời thường đến tiệc tùng, sự kiện.
Giới yêu phụ kiện còn được trải nghiệm các loại nhẫn bạc gắn đá tự nhiên theo phong cách organic modernism - kết hợp giữa hình khối tự nhiên, chất liệu thô mộc và đường nét điêu khắc hiện đại. Thiết kế tạo cảm giác ngẫu hứng, khác biệt với trang sức công nghiệp. Chất liệu bạc mờ và các vệt xước nhẹ nhằm giữ lại vẻ nguyên bản cho sản phẩm. Việc gắn đá còn tạo ra sự đối lập giữa thô ráp và lộng lẫy.
Nhiều nhà mốt năm nay phối hợp bạc và vàng trên cùng một tổng thể. Kiểu thiết kế này thường gắn liền với những mẫu tối giản để dồn sự chú ý vào trải nghiệm màu sắc của hai loại kim loại này.
Bạc còn được mở rộng với mảng trang sức tóc. Từ năm ngoái tới nay, một số thương hiệu trong và ngoài nước tung ra thị trường dây buộc tóc, kẹp tóc bằng chất liệu này, với giá trung bình từ 25 đến 100 USD (hơn 658 nghìn đến hơn 2,6 triệu đồng).
