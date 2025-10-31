Trang sức bạc được ưa chuộng

Alexander McQueen, Chanel, Marni đưa bạc vào các show diễn nhiều năm nay. Theo Vogue, xu hướng đồ bạc 2025 mang lại cảm giác tươi mới, hiện đại, kiểu thiết kế mang đậm nét kiến ​​trúc. Trang sức chất liệu này được cho là dễ sử dụng và phù hợp với số đông hơn là vàng. Vì chúng mang tông màu lạnh, phù hợp với nhiều kiểu trang phục, nhiều phong cách từ casual tới sang trọng. Bạc thích hợp với da nhạy cảm, cho phép tạo kiểu phức tạp hơn so với vàng.