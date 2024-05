Trang phục trong 'Sex and the City' bản mới gây chú ý

Khán giả tranh luận về váy và mũ lạ mắt của diễn viên Sarah Jessica Parker trên phim trường "Sex and the City" bản mới.

Hai ngày qua, Sarah Jessica Parker liên tục chia sẻ một số hình mới từ trường quay And Just Like That mùa ba - ngoại truyện Sex and the City. Tờ Pagesix ví von bộ phim nổi tiếng có cuộc diễu hành thời trang gây tò mò trên đường phố New York.

Sarah Jessica Parker diện váy thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của Simone Rocha khi quay "And Just Like That" mùa ba. Ảnh: GC Images

Hôm 21/5, ngôi sao 59 tuổi xuất hiện với đầm màu nude xuyên thấu cài những bông hoa hồng bằng lụa bên trong của Simone Rocha, khoe nội y màu đen. Một số khán giả chê cách phối phản cảm, không phù hợp với nhân vật Carrie Bradshaw. Họ bình luận trên Instagram: "Carie vốn đã rất nổi bật kiểu ăn mặc bắt mắt, cô ấy không cần phải để lộ nội y như vậy", "Có thể phối nội y màu nude cho tinh tế hơn được không?", "Váy đẹp mà, chỉ là cô ấy có phần táo bạo hơn".

Trước đó một ngày, Sarah đăng ảnh quay phim ở công viên Quảng trường Washington, Manhattan. Diện mạo của cô trông giống búp bê cũ. Cô mặc váy Ossie Clark cổ điển của những năm 1970. Các thiết kế của Ossie Clark thịnh hành trong trong thời kỳ Swinging Sixties - cuộc cách mạng văn hóa do giới trẻ thúc đẩy diễn ra ở Anh nửa cuối thập niên 1960, được các nhà sưu tập săn lùng.

Sarah Jessica Parker đội mũ đám mây, đi guộc gỗ quay phim. Ảnh: GC Images

Diễn viên mang guốc gỗ Dr. Scholl 120 USD (ba triệu đồng) từng được cô sử dụng khi quay bản gốc Sex and the City. Trang phục hoàn thiện với túi Pierre Cardin màu tím vintage và nhấn bằng "mũ đám mây" kẻ sọc của nhà thiết kế Maryam Keyhani. Theo Pagesix, một số khán giả cho rằng chiếc mũ kỳ quặc, ví mũ với túi đựng tã, vỏ gối, trong khi nhiều người khen bộ cánh ngộ nghĩnh, phá vỡ những giới hạn trong sáng tạo.

Trailer 'And Just Like That Season' 2 Trailer "And Just Like That" mùa hai. Video: Max

And Just Like That mùa ba bắt đầu quay từ tháng 5, dự kiến phát hành năm 2025. Sarah Jessica Parker, Cynthia Dixon và Kristin Davis tiếp tục giữ trong vai chính. Tác phẩm của nhà sản xuất Michael Patrick King là phần tiếp theo của loạt phim truyền hình HBO Sex and the City, trở thành loạt phim được xem nhiều nhất trên đài HBO Max những năm qua. Phim xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi trung niên tại New York. Kịch bản đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền.

Họa Mi (theo Pagesix)