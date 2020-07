Evans diện một mẫu suits khác với họa tiết kẻ caro, giày da nâu trong buổi quảng bá phim "Gifted" ở New York (Mỹ).

Chris Evans sinh năm 1981, là con lai ba dòng máu Mỹ, Italy và Ireland. Tài tử diễn xuất từ năm 2000 với series "Opposite Sex", sau đó tấn công màn ảnh rộng với "Not Another Teen Movie", "Fierce People", "Sunshine", "Push". Từ 2011, Evans tỏa sáng nhờ vai Captain America trong loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài diễn xuất, anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ cộng đồng LGBT. Anh thường đến sự kiện từ thiện hoặc bệnh viện trong trang phục Captain America để cổ vũ bệnh nhi và gia đình.