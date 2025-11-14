Trang phục nổi loạn lấy cảm hứng văn hóa Đông Sơn

Các thiết kế pha trộn giữa di sản văn hóa và thời trang đường phố phá cách, nhằm làm bật tinh thần nổi loạn và tự do - nét đặc trưng trong các thiết kế của Phạm Trần Thu Hằng.

Gây chú ý trong show là phần trình diễn của nhạc sĩ, nhà sản xuất Dũng D.x. Anh catwalk trong bộ trang phục denim chắp vá, đội mô hình tivi. Hình ảnh tượng trưng cho mối liên hệ song hành giữa công nghệ và giá trị truyền thống. Màn biểu diễn truyền thông điệp "giữa nhịp sống hiện đại, người trẻ biến di sản văn hóa thành các giá trị mới dưới góc nhìn riêng, mọi giới hạn được tháo bỏ để tự do sáng tạo".

Dũng D.x trình diễn ở Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam

Nhà thiết kế cho biết cô luôn tự hỏi làm sao để giới trẻ cảm thấy văn hóa Việt thật thời thượng và gần gũi. "Khi nhìn ngắm các họa tiết trên trống đồng hay vật dụng khảo cổ, tôi thấy ở đó sự phóng khoáng và rất đương đại. Tôi muốn biến những hoa văn ấy thành một ngôn ngữ thời trang mới", cô nói.