Trang phục nổi loạn lấy cảm hứng văn hóa Đông Sơn

Show Mad Room: Infinity diễn ra tối 13/11, thuộc Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam mùa mốt Thu Đông 2025. Bộ sưu tập mô phỏng phòng thí nghiệm vô cực, nơi ranh giới giữa nghệ thuật, văn hóa, thời trang được xóa bỏ.
Hoa hậu Điện ảnh 2016 Sella Trương mở màn với bộ váy quây ngực cảm hứng từ áo giáp mang hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, phối áo khoác lông nhân tạo.
Các thiết kế pha trộn giữa di sản văn hóa và thời trang đường phố phá cách, nhằm làm bật tinh thần nổi loạn và tự do - nét đặc trưng trong các thiết kế của Phạm Trần Thu Hằng.
Gây chú ý trong show là phần trình diễn của nhạc sĩ, nhà sản xuất Dũng D.x. Anh catwalk trong bộ trang phục denim chắp vá, đội mô hình tivi. Hình ảnh tượng trưng cho mối liên hệ song hành giữa công nghệ và giá trị truyền thống. Màn biểu diễn truyền thông điệp "giữa nhịp sống hiện đại, người trẻ biến di sản văn hóa thành các giá trị mới dưới góc nhìn riêng, mọi giới hạn được tháo bỏ để tự do sáng tạo".
Nhà thiết kế cho biết cô luôn tự hỏi làm sao để giới trẻ cảm thấy văn hóa Việt thật thời thượng và gần gũi. "Khi nhìn ngắm các họa tiết trên trống đồng hay vật dụng khảo cổ, tôi thấy ở đó sự phóng khoáng và rất đương đại. Tôi muốn biến những hoa văn ấy thành một ngôn ngữ thời trang mới", cô nói.
Từ đầu năm tới nay, Phạm Trần Thu Hằng dành phần lớn thời gian nghiên cứu giai đoạn Đông Sơn. Cô khảo cứu tài liệu, gặp gỡ các chuyên gia, đến các làng nghề để tìm ý tưởng thiết kế và thực hiện.
Những họa tiết mô phỏng hoa văn chim Lạc, vòng tròn mặt trời, người giã gạo được tái hiện trên các phom dáng như váy cổ yếm, áo yếm, chân váy đuôi cá, váy midi, crop top, quần ống loe, corset.
Một thiết kế áo denim kèm mũ trùm đầu mang hơi thở punk và hậu tận thế.
Trang phục khai thác các chất liệu quen thuộc như da, cotton thô, denim kết hợp lanh, đay, bông. Điểm nhấn trên váy áo là các chi tiết thủ công như vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, nhuộm chàm do nghệ nhân làng nghề miền núi thực hiện.
Phạm Trần Thu Hằng cho biết khâu xử lý chất liệu tốn nhiều thời gian do mưa bão liên tục. Các nghệ nhân phải dệt, vẽ hoặc nhuộm lại nhiều lần để có được màu sắc như ý.
Người mẫu Mạc Trung Kiên (phải) giữ vị trí vedette với quần ống rộng mang họa tiết rồng Đông Sơn, phối áo thun bó. Kiểu phối này được gen Z ưa chuộng vài năm nay.
Phạm Trần Thu Hằng, 28 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô xuất thân vùng nông thôn tỉnh Thái Bình, đam mê thời trang từ nhỏ. Năm 2022, cô sáng lập dòng thời trang riêng lấy cảm hứng từ nghệ thuật văn hóa dân gian.
Ý Ly
Ảnh: Giang Huy