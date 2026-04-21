Trang phục lấy cảm hứng từ hoa huệ tây

Trong show Thinh lặng hôm 19/4, Quỳnh Anh thể hiện bộ đầm dáng đuôi cá, cut-out ở eo, nhấn bằng cấu trúc peplum bất đối xứng.
Thiết kế đính cườm và hoa huệ tây 3D, được thực hiện thủ công trong nhiều ngày.
Quỳnh Anh quê Hà Nội, được công chúng biết đến sau danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018. Cô cao 1,73 m, nặng 54 kg, số đo 82-63-93 cm. Tháng 12/2021, cô đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á, là gương mặt đắt show thời trang trong nước. Năm 2024, cô giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Người đẹp đang hẹn hò TikToker Neyun.
Video: Ý Ly
Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đem tới ba dòng dạo phố, công sở và dự tiệc. Thiết kế được xử lý bằng lụa và đũi tơ tằm.
Những đường cắt được xử lý để tạo độ bay, độ rủ của lụa tơ tằm. Nhà thiết kế bắt tay họa sĩ Thụy Sĩ gốc Việt Minh Phạm, thể hiện họa tiết hoa huệ tây với bảng màu dịu gồm xanh bạc hà, vàng nhạt.
Nhằm tôn vinh kỹ thuật thủ công, nhà thiết kế mời hai nghệ nhân làng nghề Nam Cao tái hiện quá trình tạo nên một thước vải lụa, đũi với 25 công đoạn. Bên những cú sải bước của người mẫu, ông Nguyễn Thành Kiểng, 85 tuổi, thực hiện công đoạn quay tơ, con gái ông - cô Nguyễn Thị Thanh An, 56 tuổi - làm nhiệm vụ kéo sợi. Video: Ý Ly
Nhà thiết kế tập trung phát triển các phom dáng cơ bản, phù hợp với mọi dáng người, như váy midi chữ A, áo blouse suông, chân váy ngắn, quần ống đứng.
Một số thiết kế có cấu trúc che khuyết điểm, như áo hạ eo, áo chiết eo đắp vải bất đối xứng ở bụng.
Họa tiết thêu và đính hoa 3D được tiết chế trên những bộ đồ đơn sắc, nhằm tạo vẻ dễ chịu trong những ngày hè nắng nóng.
Bộ váy suit dáng dài mang phong cách tối giản với váy bút chì tạo hiệu ứng kéo dài chân.
Ngoài trang phục dành cho nữ, bộ sưu tập còn giới thiệu các thiết kế dành cho nam theo phong cách xa xỉ thầm lặng - xu hướng hot trên thế giới những năm gần đây.
Nhà thiết kế Xuân Lê và con trai 19 tuổi Trí Lê chào khán giả ở phần cuối show. Trong show này, Trí Lê đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo, thực hiện hầu hết công đoạn sản xuất, tạo phong cách trang điểm, làm tóc cho người mẫu.
Xuân Lê là một trong những nhà thiết kế Hà Nội kiên trì theo đuổi xu hướng thời trang bền vững hơn 15 năm qua với sở trường lụa tơ tằm. Năm 2014, cô tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt tôn vinh lụa Hà Đông ở Hà Nội, đưa bộ sưu tập chất liệu truyền thống sang trình diễn tại Anh. Cô từng làm show ở Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, Malta.
Ý Ly
Ảnh: Team Trương Gia Huy