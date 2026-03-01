Trang phục giúp 'nàng cáo' Shin Min Ah tỏa sáng

Trên trang cá nhân hôm 26/2, Shin Min Ah hút gần 300.000 lượt thích khi đăng video hậu trường chụp ảnh bìa tạp chí W Korea số tháng 3. Người đẹp diện "cây" trắng, tạo điểm nhấn với trang sức và mốt tóc rối. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc Shin Min Ah không thay đổi, vẫn tỏa sáng theo thời gian. Nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền là điểm nổi bật của cô. Video: Instagram Illusomina
Diễn viên để tóc bồng bềnh khi diện đầm cổ yếm trong bộ ảnh làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm. Ảnh: Glampalm
Tại sự kiện thời trang tối 3/12/2025, Shin Min Ah kết hợp boots cao cổ với thiết kế họa tiết của Louis Vuitton. Nhiều khán giả nhận xét diễn viên toát vẻ rạng rỡ, trẻ trung so với tuổi 42. Ảnh: Xportsnews
Shin Min Ah tại sự kiện ngày 3/12/2025. Video: LV
Tờ Xportsnews đánh giá minh tinh toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng khi diện đầm đơn sắc tối giản. Ảnh: AM Entertainment
Diễn viên thu hút mọi ống kính với đầm trễ vai đơn sắc, phối túi Louis Vuitton và giày cùng thương hiệu, tại sự kiện tháng 8/2025. "Cô ấy tỏa sáng rực rỡ", tờ Osen bình luận. Ảnh: AM Entertainment
Shin Min Ah ở sự kiện tháng 8 năm ngoái. Video: LV
Min Ah nhận đến 650.000 lượt thả tim khi đăng ảnh hậu trường sự kiện ở Tây Ban Nha. Đầm xuyên thấu đính kết cầu kỳ và túi xách xa xỉ của một thương hiệu Pháp giúp cô hoàn thiện phong cách gợi cảm. Ảnh: Instagram Illusomina
Thời trang ra sân bay của Min Ah. Trên Cosmopolitan, diễn viên từng nói cô tăng cân thất thường. "Năm tháng trôi qua, tôi không còn cố gồng mình để thật xinh đẹp. Tôi sống chậm và tĩnh tâm hơn. Tôi tin bạn sẽ đẹp hơn khi yêu. Ta không thể tránh được sự thay đổi ngoại hình nhưng vẫn tự tin nhờ nội lực và điều đó khiến chúng ta đẹp hơn". Ảnh: MK, Distapch, RNX
Diễn viên tên thật là Yang Min Ah, sinh ngày 5/4/1984 tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cô làm người mẫu tạp chí thanh thiếu niên từ năm 14 tuổi. Cô từng đóng Những ngày tươi đẹp, Tình yêu bất diệt, Cuộc đời ngọt đắng... Từ sau thành công của phim Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, cô được báo giới Hàn đặt biệt danh "Cáo chín đuôi Shin Min Ah" hoặc "nàng cáo". Ảnh: Xportsnews
Như Anh