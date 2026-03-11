Trang phục giúp Jennie tôn vóc dáng

Jennie là một trong những biểu tượng thời trang nổi bật ở Kpop. Theo Allkpop, cô cao chưa đến 1,6 m, nhưng vẫn tạo được cảm giác vóc dáng thanh mảnh, gọn và sang nhờ cách phối đồ.
Diện mạo gây chú ý gần nhất là hình ảnh người đẹp mặc suit xanh bạc hà pastel đến dự show Calvin Klein Thu Đông 2026 ở New York, Mỹ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen cô mặc đẹp với áo độn vai quá khổ - thiết kế không phù hợp với người nhỏ nhắn như Jennie. Ảnh: Pinterest
Ca sĩ phối sơ mi với quần cạp trễ xắn gấu, áo độn vai.
Tại một sự kiện, thành viên nhóm Blackpink lăng xê mốt đồ ngủ với bộ váy áo lụa đắp ren - xu hướng đang được thế giới yêu thích. Để trông thanh lịch, cô sử dụng giày cao gót mũi nhọn.
Nhiều khán giả nhận xét Jennie có thể mặc mọi kiểu dáng và làm cho các cách phối trở nên hợp lý. Một trong những bí quyết giúp cô tôn dáng là áp dụng nguyên tắc tỷ lệ cơ thể vàng, tạo ảo giác chân dài hơn thân. Cô thường chọn crop top và quần, váy cạp cao, áo khoác ngắn hở eo, thắt lưng buộc cao.
Thay vì áo khoác dáng dài, cô ưu tiên mặc áo ngắn của Chanel, Jacquemus, Miu Miu. Những thiết kế này giúp người mặc trông gọn gàng, cao ráo hơn. Vì áo dài thường tạo cảm giác trông thấp đi và luộm thuộm.
Người đẹp Hàn Quốc còn áp dụng công thức kéo dài chân với váy mini, shorts siêu ngắn, skirt suit mini. Trên sân khấu, cô cũng thường chọn bốt cao tới gối, giày platform và tất dài, giúp tổng thể thêm hút mắt.
Jennie áp dụng cách mặc quần siêu ngắn, áo không tay đồng điệu và túi mini của Chanel. Để trông sang trọng, cô sử dụng tất da chân tối màu và đôi bốt cao đến gối.
Jennie rất ít khi dùng phụ kiện quá lớn vì chúng có thể "nuốt dáng". Cô thường dùng túi mini, kính nhỏ, dây chuyền mảnh, thắt lưng bản vừa của Chanel, Jacquemus.
Giày cao gót cũng là bí quyết giúp Jennie trông cao hơn. Khi đi sự kiện, cô thường mang giày cao hơn 9 cm.
Ca sĩ tránh những thiết kế có cấu trúc rườm rà, quá rộng gây dìm dáng. Cô ưu tiên đầm quây ngực dáng cột hoặc váy chữ A thắt eo xòe nhẹ.
Cô nhiều lần ghi điểm khi mặc cả bộ đồng màu. Cách phối này tạo ra hiệu ứng một khối liền mạch, giúp người mặc trông gọn và thanh mảnh.
Jennie, 30 tuổi, ra mắt nhóm Blackpink cùng Rose, Lisa, Jisoo năm 2016. Giai đoạn đầu, cô được nhận xét là người dẫn đầu phong cách thời trang của nhóm. Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp hình, làm đại sứ của loạt thương hiệu xa xỉ. Cô cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với loạt hit Solo, You & Me, Mantra. Một năm qua, cô thành công với ca khúc like Jennie thuộc album đầu tay Ruby, nhận nhiều giải thưởng của Hàn Quốc.
Jennie, 30 tuổi, ra mắt nhóm Blackpink cùng Rose, Lisa, Jisoo năm 2016. Giai đoạn đầu, cô được nhận xét là người dẫn đầu phong cách thời trang của nhóm. Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp hình, làm đại sứ của loạt thương hiệu xa xỉ. Cô cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với loạt hit Solo, You & Me, Mantra. Một năm qua, cô thành công với ca khúc like Jennie thuộc album đầu tay Ruby, nhận nhiều giải thưởng của Hàn Quốc.
Sao Mai
Ảnh: Instgram Jennie, Pinterest