Trang phục giúp Jennie tôn vóc dáng

Jennie là một trong những biểu tượng thời trang nổi bật ở Kpop. Theo Allkpop, cô cao chưa đến 1,6 m, nhưng vẫn tạo được cảm giác vóc dáng thanh mảnh, gọn và sang nhờ cách phối đồ.

Diện mạo gây chú ý gần nhất là hình ảnh người đẹp mặc suit xanh bạc hà pastel đến dự show Calvin Klein Thu Đông 2026 ở New York, Mỹ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen cô mặc đẹp với áo độn vai quá khổ - thiết kế không phù hợp với người nhỏ nhắn như Jennie. Ảnh: Pinterest