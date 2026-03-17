Trang phục dạo biển của mỹ nhân 'Bên nhau trọn đời'

Theo Sohu, người đẹp 35 tuổi hiện dành thời gian nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia.
Cô đăng trên trang cá nhân loạt hình vui chơi và viết: "Nắng, bãi biển, gió, hoàng hôn. Còn tôi thì khỏe mạnh, tự do".
Cô chọn các mẫu bikini họa tiết da báo, áo tắm lệch vai.
Mẫu bra-top được Gian Nhân Tư phối với quần shorts, áo sơ mi.
Loạt hình mới của diễn viên thu hút hàng nghìn bình luận, nhiều khán giả nhận xét cô toát vẻ năng động, tràn sức sống. Các fan viết: "Nhìn biển, tôi cũng muốn xách valy", "Cô ấy tự nhiên và cuốn hút".
Gian Nhân Tư mang các kiểu mũ vintage phối đồng điệu với váy áo.
Cô sinh năm 1991, hoạt động ở làng giải trí 14 năm, lưu dấu ấn với vai người dẫn chương trình truyền hình Hà Dĩ Mai trong Bên nhau trọn đời (2015), đóng cùng Chung Hán Lương, Đường Yên. Cô còn tham gia Thần điêu đại hiệp 2014, Lên nhầm kiệu hoa 2015, Trường săn, Legacy, Nữ bác sĩ tâm lý.
Theo Sohu, Gian Nhân Tư từng có giai đoạn mắc chứng cuồng ăn. Khi tâm lý căng thẳng, áp lực, cô ăn một lượng lớn rồi nôn ra. Tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, vóc dáng. Sau khi tìm gặp bác sĩ tư vấn, chữa trị, cô khỏi bệnh. Đời thường, Gian Nhân Tư cho biết chú trọng rèn luyện sức khỏe.
Cô tập yoga, chạy bộ, bơi và pilates với sự hướng dẫn của chuyên gia.
Như Anh
Ảnh: Red Note